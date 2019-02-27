КСУ оприлюднив рішення – статтю про незаконне збагачення в ККУ вважають неконституційною

Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 368-2 Кримінального кодексу України (про незаконне збагачення – ред.).

«Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу. У своєму рішенні Конституційний суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства, ухваленого відповідно до Конституції України», – йдеться у тексті рішення, оприлюдненому на сайті КСУ.

У КСУ кажуть, що дійщи висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності. Згідно з повідомленням, відповідна стаття втрачає чинність з дня ухвалення КСУ рішення. Воно, у свою чергу, є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко запевнив, що після оприлюднення і аналізу рішення Конституційного суду подасть до парламенту новий законопроект, що передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Про те, що президент невідкладно подасть законопроект щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс, заявила сьогодні і його представниця у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко.

26 лютого «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що КСУ визнав статтю 368-2 Кримінального кодексу неконституційною. Вона передбачає покарання за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами» і «передачу нею таких активів будь-якій іншій особі».