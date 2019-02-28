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28 Лютий 2019, Київ 16:44
Новини | Політика

У ЄС відреагували на рішення КСУ про декриміналізацію статті щодо незаконного збагачення

Єврокомісія: «Боротьба з корупцією є наріжним каменем нашої співпраці з Україною» – відео
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Єврокомісія: «Боротьба з корупцією є наріжним каменем нашої співпраці з Україною» – відео

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У Європейському союзі відреагували на рішення Конституційного суду України про неконституційність статті щодо кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Представники «Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні» (EUACI) заявили, що суд не проаналізував практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за аналогічною статтею, вказавши, що вона насправді не зобов’язує підозрюваного доводити свою невинуватість.

«Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення застосовується саме до діянь, пов’язаних із набуттям активів у власність, а не до обставин, що призвели до набуття цих активів у власність (як зазначено у конституційному поданні)», – йдеться у повідомленні EUACI.

За даними «Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні», стаття про незаконне збагачення не порушує принцип презумпції невинуватості і не впливає на гарантії справедливого розгляду.

Крім того, в коментарі Радіо Свобода речник Єврокомісії Карлос Мартін Руїз Де Гордежуела заявив, що боротьба з корупцією є основним чинником співпраці з Україною за останні роки, втім рішення КСУ ще треба дослідити.

«Боротьба з корупцією є наріжним каменем нашої співпраці з Україною з 2014 року. Зокрема, вчора комісар Ган (Йоганнес Ган, єврокомісар з питань розширення та сусідства – ред.) зустрівся з віце-прем’єр-міністром України Зубком (Геннадій Зубко – ред.), який запевнив, що незаконне збагачення залишиться кримінальним злочином, і, як я бачив, комісар написав про це у Twitter. Тепер нам потрібно детально проаналізувати рішення Конституційного суду України», – сказав речник Єврокомісії.

Раніше Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення
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Порошенко і Тимошенко внесли в Раду законопроекти про відповідальність за незаконне збагачення

Напередодні Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

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