У ЄС відреагували на рішення КСУ про декриміналізацію статті щодо незаконного збагачення

У Європейському союзі відреагували на рішення Конституційного суду України про неконституційність статті щодо кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Представники «Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні» (EUACI) заявили, що суд не проаналізував практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за аналогічною статтею, вказавши, що вона насправді не зобов’язує підозрюваного доводити свою невинуватість.

«Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення застосовується саме до діянь, пов’язаних із набуттям активів у власність, а не до обставин, що призвели до набуття цих активів у власність (як зазначено у конституційному поданні)», – йдеться у повідомленні EUACI.

За даними «Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні», стаття про незаконне збагачення не порушує принцип презумпції невинуватості і не впливає на гарантії справедливого розгляду.

Крім того, в коментарі Радіо Свобода речник Єврокомісії Карлос Мартін Руїз Де Гордежуела заявив, що боротьба з корупцією є основним чинником співпраці з Україною за останні роки, втім рішення КСУ ще треба дослідити.

«Боротьба з корупцією є наріжним каменем нашої співпраці з Україною з 2014 року. Зокрема, вчора комісар Ган (Йоганнес Ган, єврокомісар з питань розширення та сусідства – ред.) зустрівся з віце-прем’єр-міністром України Зубком (Геннадій Зубко – ред.), який запевнив, що незаконне збагачення залишиться кримінальним злочином, і, як я бачив, комісар написав про це у Twitter. Тепер нам потрібно детально проаналізувати рішення Конституційного суду України», – сказав речник Єврокомісії.

Напередодні Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.