НАБУ: скасування статті про незаконне збагачення є кроком назад

Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

«Відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні не вважаються кримінальним злочином. Такий крок, на думку Національного бюро, є політично вмотивованим і суперечить зобов’язанням України за ратифікованою Конвенцією ООН проти корупції, домовленостям із Міжнародним валютним фондом та Європейським союзом», – ідеться в заяві НАБУ.

Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 368-2 Кримінального кодексу України (про незаконне збагачення – ред.).

«Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу. У своєму рішенні Конституційний суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства, ухваленого відповідно до Конституції України», – йдеться у тексті рішення, оприлюдненому на сайті КСУ.

У КСУ кажуть, що дійшли висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності. Згідно з повідомленням, відповідна стаття втрачає чинність з дня ухвалення КСУ рішення. Воно, у свою чергу, є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене.

Раніше 27 лютого президент України Петро Порошенко запевнив, що після оприлюднення і аналізу рішення Конституційного суду подасть до парламенту новий законопроект, що передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Про те, що президент невідкладно подасть законопроект щодо повернення статті про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс, заявила і його представниця у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко.