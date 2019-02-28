Радіо Свобода Daily: Порошенко внесе законопроект, щоб повернути в ККУ статтю про незаконне збагачення

Що означає рішення Конституційного суду щодо незаконного збагачення

Статтю про незаконне збагачення визнали офіційно невідповідною українській Конституції. Неофіційна інформація про таке рішення Конституційного суду з’явилася ще днем раніше, але текст цього рішення суд опублікував лише 27 лютого ввечері. Відповідно до нього, судді дійшли висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

Якщо статтю про незаконне збагачення скасують, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) втратить одну зі своїх функцій, поспішив наголосити голова парламентського комітету з протидії корупції Віктор Чумак.

Більше того, 11 антикорупційних організацій оприлюднили звернення, в якому звертають увагу на те, що скасування згаданої статті може вплинути на співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, оскільки правила цієї установи передбачають відмову у фінансуванні програми з країною, яка порушила будь-яке з важливих зобов’язань попередніх років, навіть у разі повного виконання поточних зобов’язань.

Але заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко вже запевнила журналістів, що президент України планує внести на розгляд депутатів законопроект, який дозволить повернути до Кримінального кодексу України цю статтю у тій формі, що влаштувала би Конституційний суд. Пізніше такий намір підтвердив і сам Петро Порошенко. «Нова редакція статті буде виписана так, що і комар носа не підточить», – заявив президент.

Реакції на розслідування Bihus.info

Державний концерн «Укроборонпром», що фігурує в журналістському розслідуванні про ймовірну корупцію в оборонній сфері, усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.

«Директор ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» Олексій Бабіч і директор ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад. Наголошуємо, що ДК «Укроборонпром» у рамках порушених кримінальних проваджень надає слідчим усю необхідну інформацію», – йдеться в повідомленні держконцерну.

Раніше, 25 лютого, журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Україна відмовляється від «Євробачення-2019»

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Про це повідомила прес-служба НСТУ після того, як троє учасників фіналу національного відбору (Freedom Jazz, Kazka, Brunettes Shoot Blondes) відмовилися поїхати на конкурс замість співачки Maruv. Чому так склалося і що в такій ситуації втрачає Україна, обговорювали у програмі «Ваша Свобода».

Оборона України і мова

Сьогодні народні депутати голосуватимуть у другому читанні за законопроект 5670-д (про мову). Напередодні голосування письменник Андрій Любка вирішив нагадати народним обранцям, що значення документа виходить далеко поза межі гуманітарної політики. «Хочеться сподіватися, що Верховна Рада нарешті ухвалить новий Закон про мову. Прикро, що таку важливу – понад усякі політики! – справу вирішуватимуть перед виборами. Але краще тепер, ніж ніколи», – вважає він.

А тепер трохи міжнародних новин

У Європарламенті підтримали колишню керівницю боротьби з корупцією в Румунії на посаду прокурора ЄС.

У Росії вшанували пам’ять опозиціонера Бориса Нємцова, якого вбили 4 роки тому.

У Вищому земельному суді Мюнхена почався процес над вихідцем із Росії Сергієм Кисельовим, який, за попередніми даними, є племінником відомого російського телеведучого, гендиректора державного агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова. Як повідомляє Deutsche Welle, 48-річного чоловіка Сергія К. підозрюють у плануванні участі в збройному конфлікті на Донбасі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відкрили свій другий спільний саміт у Ханої рукоcтисканням та обмінялися теплими словами щодо перспективи їхньої зустрічі з питань ядерної зброї.

25 тонн краси

І про прикраси Маріуполя, що стали загородженням від чужої армії. Хто хоч раз приїжджав до Маріуполя або перетинав блокпости, не міг не помітити величезні тетраподи, що охороняють підступи до міста. Їх можна побачити і на в’їзді, і в самому місті. У мирному житті – це 25-тонні хвилерізи, що бережуть берегову лінію від руйнування. Під час війни вони стали спорудами загороджувальними, оберігають місто. Але це не безликі сірі велетні: кожен із них – авторська робота. Всі тетраподи розписані вручну, різними майстрами, в різній техніці і колірній гамі. Звідки з'явилася ідея розпису тетраподів, як ці арт-об'єкти опинилися на військових позиціях, і який новий сенс вклали в неї художники, дізнавалося Радіо Донбасс.Реаліі.

Творіть нові сенси, наповнюйте новим змістом речі довкола!

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