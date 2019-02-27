Чотири роки з дня вбивства Нємцова: в Росії вшановують пам’ять опозиціонера

Дипломатичні представники США, Нової Зеландії, Австралії, Швеції, Литви й інших країн 27 лютого поклали квіти до народного меморіалу на місці вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У четверту річницю з дня вбивства Нємцова в Москві Держдепартамент США закликав російську владу переконатися в тому, що перед правосуддям постали всі винні в цьому злочині.

Заступник офіційного представника Держдепартаменту Роберт Палладіно звернувся до уряду Росії з повторним закликом гарантувати журналістам, громадським активістам і представникам опозиції дотримання їхнього права на свободу самовираження і зборів.

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Минулої неділі акції в пам’ять про опозиційного політика пройшли в низці міст Росії, включаючи Москву і Санкт-Петербург. Вони обійшлися майже без втручання російської поліції.

Борис Нємцов був убитий кількома пострілами на Великому Москворецькому мосту в Москві пізно ввечері 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджені до різних строків до 20 років колонії п’ятеро уродженців Чечні, які були визнані винними в скоєнні злочину.

Слідчий комітет Росії продовжує пошук невстановленого замовника злочину. Справа стосовно нього виділена в окреме провадження.

Адвокат Ольга Михайлова, що представляє інтереси дочки Нємцова Жанни, недавно заявила, що родичам убитого опозиціонера так і не вдалося домогтися від слідства інформації про хід розслідування.