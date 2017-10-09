Колеги, друзі і родичі вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова вшановують його пам’ять 9 жовтня, коли йому мало б виповнитися 58 років. Борис Нємцов був убитий у центрі Москви 27 лютого 2015 року. Соратники політика неодноразово вимагали встановити меморіальну табличку на місці його загибелі на Великому Москворецькому мосту. Влада Москви відмовляла. Народний меморіал на місці вбивства Нємцова неодноразово руйнували співробітники комунальних служб і прокремлівські активісти. За звинуваченням у вбивстві Бориса Нємцова засуджені вихідці з Чечні Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Вони отримали від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовника злочину не знайшли.