У Росії вшановують пам’ять Нємцова в день його народження

Колеги, друзі і родичі вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова вшановують його пам’ять 9 жовтня, коли йому мало б виповнитися 58 років.

На сайті руху «Відкрита Росія» вперше опублікований фільм «Нємцов», знятий журналістом Володимиром Кара-Мурзою-молодшим у 2016 році.

Велика частина фільму – це інтерв’ю з людьми, які близько спілкувалися з Нємцовим. Російська прем’єра фільму відбулася 30 листопада 2016 року в Нижньому Новгороді. Пізніше, незважаючи на протидію влади, закриті покази фільму відбулися в низці міст Росії.

Борис Нємцов був убитий у центрі Москви 27 лютого 2015 року. Соратники політика неодноразово вимагали встановити меморіальну табличку на місці його загибелі на Великому Москворецькому мосту. Влада Москви відмовляла. Народний меморіал на місці вбивства Нємцова неодноразово руйнували співробітники комунальних служб і прокремлівські активісти. У середині вересня члени прокремлівської радикального угруповання SERB зірвали табличку, встановлену 7 вересня на будинку, де жив убитий політик.

За звинуваченням у вбивстві Бориса Нємцова засуджені вихідці з Чечні Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Вони отримали від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовника злочину не знайшли. Рідні і соратники опозиціонера наполягають, що до його вбивства причетний голова Чечні Рамзан Кадиров.