Росія: дочка Нємцова оскаржила вирок у справі вбивства політика

У Росії дочка вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова Жанна оскаржила вирок у справі про його вбивство. Адвокати Жанни Нємцової вважають, що злочин треба було кваліфікувати як зазіхання на життя державного діяча, а не за статтею «вбивство». Свою позицію захист Нємцової пояснює тим, що Нємцов був депутатом Ярославської обласної думи і співголовою партії «ПАРНАС».

13 липня суд у Москві виніс вироки від 11 до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму п’ятьом обвинуваченим у вбивстві Бориса Нємцова. Усі вони вихідці з Чечні – це Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Замовником і організатором убивства слідство називає колишнього співробітника МВС Чечні Руслана Мухудінова. Він оголошений у розшук.

Ніхто з обвинувачених в суді не визнав своєї провини. Захист Дадаєва вже подав апеляційну скаргу на вирок.

Можливості оскаржити вироки не виключило і обвинувачення, яке просило тяжчих покарань.

Адвокати родини Нємцова вважають вбивство опозиціонера нерозкритим через те, що замовники досі перебувають на волі. Рідні і соратники вбитого опозиціонера наполягають, що до вбивства причетний голова Чечні Рамзан Кадиров, а організатором злочину вони неодноразово називали колишнього заступника командира батальйону «Північ» МВС Чечні Руслана Геремеєва. Нікого з них у перебігу слідства допитано не було.

Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви, неподалік Кремля.