Росія: прокремлівські активісти зняли меморіальну табличку з будинку, де жив Нємцов

У столиці Росії Москві з будинку, де жив убитий опозиційний політик Борис Нємцов, зняли меморіальну табличку його пам’яті, повідомила у Facebook Тетяна Тихонович, яка прийшла туди, щоб покласти квіти.

Табличку демонтували члени прокремлівського радикального угруповання SERB. Про це написав у «ВКонтакте» лідер руху Гоша Тарасевич (він же Ігор Бекетов). За його словами, активісти SERB також написали заяву в поліцію з вимогою притягнути до відповідальності тих, хто встановив цей знак. У SERB заявляють, що табличку прикріпили на будинок незаконно.

Меморіальна табличка з написом «Тут жив політик Борис Нємцов, який загинув від руки найманого вбивці 27 лютого 2015 року» була встановлена 7 вересня з ініціативи мешканців будинку. Того ж дня влада Москви заявила, що може демонтувати меморіальну табличку, установка якої не була узгоджена з міською владою.

Борис Нємцов був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Соратники політика неодноразово вимагали встановити меморіальну табличку на місці його загибелі на Великому Москворецькому мосту. Влада Москви відмовляла.