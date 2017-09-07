У Москві на будинку, де жив Нємцов, встановили меморіальну табличку

У столиці Росії Москві на будинку, де жив опозиційний політик Борис Нємцов, якого вбили в 2015 року, встановили меморіальну табличку на його честь. Про це 7 вересня повідомив російський опозиціонер Ілля Яшин.

Він уточнив, що муніципальний депутат Сергій Марков, який живе в цьому будинку, організував голосування мешканців, більшість з яких проголосували за встановлення таблички.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили у центрі Москви 27 лютого 2015 року. Соратники політика неодноразово вимагали встановити меморіальну табличку на місці його загибелі на Великому Москворецькому мосту. Влада Москви відмовляла.