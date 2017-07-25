ЄСПЛ присудив компенсацію фігуранту справи про вбивство Нємцова

Європейський суд із прав людини зобов’язав владу Росії виплатити шість тисяч євро компенсації Темірлану Ескерханову, засудженому у справі про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова. Заявник скаржився на умови утримання в слідчому ізоляторі, а також на дії Басманного суду Москви.

Аналогічні заяви подавали ще двоє обвинувачених у вбивстві опозиціонера – брати Анзор і Шадід Губашеві. Їх позови ЄСПЛ відхилив, оскільки вони нібито розголосили подробиці досудової угоди з російською владою.

Борис Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року в Москві неподалік від Кремля. За звинуваченням у вбивстві засуджені вихідці з Чечні Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Вони отримали від 11 до 20 років позбавлення волі.

Адвокати сім’ї Нємцова вважають злочин нерозкритим. Рідні і соратники опозиціонера наполягають, що до його вбивства причетне керівництво Чечні.