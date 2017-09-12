У Москві з будинку, де жив опозиційний політик Борис Нємцов, члени прокремлівського радикального угруповання SERB зірвали меморіальну табличку. Як написав у «ВКонтакте» лідер руху Гоша Тарасевич, вони віднесли табличку в відділення поліції і написали заяву з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які встановили цей знак. Меморіальна табличка з написом «Тут жив політик Борис Нємцов, який загинув від руки найманого вбивці 27 лютого 2015 року» була встановлена ​​7 вересня за ініціативою мешканців будинку. У той же день влада Москви заявила, що можуть демонтувати меморіальну табличку, оскільки її встановлення не було узгоджене з міською владою. Борис Нємцов, який гостро критикував режим президента Володимира Путіна і його особисто, був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Соратники політика неодноразово вимагали встановити меморіальний знак на місці його загибелі на Великому Москворецькому мосту. Влада Москви відмовляла. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)