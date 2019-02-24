У Москві на марші пам’яті Нємцова були гасла на підтримку ув’язнених громадян України

У Москві та низці інших міст Росії сьогодні проходять акції пам’яті опозиційного політика Бориса Нємцова, убитого 27 лютого 2015 року неподалік від Кремля.

У Москві в марші по Бульварному кільцю, за останніми даними, беруть участь понад 10 тисяч осіб. Такі підрахунки організації «Білий лічильник». За оцінками поліції, на акцію вийшли шість тисяч людей.

Акцію організували рух «Солідарність», партії «Парнас» і «Яблуко», фонд боротьби з корупцією та інші опозиційні організації. Серед опозиційних політиків, які беруть участь в акції, Михайло Касьянов, Володимир Рижков, Олексій Навальний, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза. Гасла: «Герої не вмирають», «Росія буде вільною», «Росія без Путіна». Звучать і вимоги звільнення політв’язнів. Деякі учасники маршу також несли плакати на підтримку обміну українських політв’язнів, яких утримують у в’язницях Росії, на росіян, засуджених в Україні, а також на захист Олега Сенцова і заарештованих українських моряків.

Повідомляють, що затримано одну особу, яка намагалася пронести на марш плакат із нецензурною характеристикою Володимира Путіна.

А в російському Петербурзі проходить узгоджений мітинг на площі біля Фінляндського вокзалу. У ньому бере участь близько тисячі осіб.

Акції пам’яті Нємцова, в основному у формі пікетів, пройшли в десятках міст Росії. У низці міст влада не погодила акції, там пройшли поодинокі пікети, зокрема в Томську.

Борис Нємцов був убитий кількома пострілами. Раніше були засуджені до тривалих термінів ув’язнення п’ятеро уродженців Чечні, які були визнані винними у скоєнні злочину. Адвокат Ольга Михайлова, яка представляє інтереси дочки Бориса Нємцова Жанни, 24 лютого заявила «Інтерфаксу», що родичам убитого опозиціонера так і не вдалося домогтися від слідства інформації про перебіг розслідування. Слідство досі нічого не зробило, щоб знайти організаторів і замовників вбивства Нємцова, вважає адвокат. У Слідчому комітеті Росії раніше заявили, що відомство продовжує розслідувати кримінальну справу проти оголошеного в розшук Руслана Мухудінова, якого слідчі вважають і замовником, і організатором вбивства.