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27 Лютий 2019, Київ 08:59
Політика

Оборона України. Верховна Рада голосуватиме за універсальну зброю

Український воїн-музикант в зоні бойових дій на Донбасі на лінії фронту (архівне фото)

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(Рубрика «Точка зору»)

Як повідомляє сайт українського парламенту, на погоджувальній раді 25 лютого спікер Андрій Парубій «назвав головними питаннями поточного пленарного тижня – законопроект про мову, блок питань про безпеку та оборону, зміни до житлового кодексу та призначення позачергових місцевих виборів». Мене здивувало це розрізнення мови й безпеки. Перед підсумковим голосуванням у четвер, 28 лютого, хочеться нагадати народним обранцям, що значення законопроекту 5670-д (про мову) виходить далеко поза межі гуманітарної політики.

На часі

Мабуть, навіть комп’ютерам не вдалося б підрахувати точну кількість разів, коли українські політики й посадовці просторікували, що вирішення мовного питання в Україні «не на часі». Часто це робилося паралельно із заявами Путіна про те, що «де російська мова – там і Росія». Така вражаюча синхронність промовисто підтверджує той факт, що питання мови давно стало фактором національної безпеки не тільки в Україні, а і в усьому східноєвропейському регіоні.

Під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 26 січня 2017 року. (В кінцевому результаті КСУ в лютому 2018 року скасував «закон Ківалова-Колесніченка»)
Під час пікету Конституційного суду України, який тоді розглядав справу щодо конституційності «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Київ, 26 січня 2017 року. (В кінцевому результаті КСУ в лютому 2018 року скасував «закон Ківалова-Колесніченка»)

Де рідну мову давно забули – там Росія почувається господарем. Згадайте Білорусь, яку вже готують до повної втрати незалежності і вступу в Російську Федерацію. Де за свою мову борються, шанують, підтримують інституційно й фінансово – там справи значно кращі, хоч ідеальними їх також не назвеш. Згадаймо тут Балтійські країни, які стали членами ЄС і НАТО, але фактор значної частки російськомовного населення досі залишається для них дестабілізуючим. Фактично – загрозою.

Українські політики протягом десятиліть ставилися до мовної проблематики безвідповідально. Спекулювали і навіть збурювали мовні чвари, збираючи голоси виборців. Відмовлялися брати на себе відповідальність і нарешті врегулювати сферу вживання мов в Україні. Мовний хаос перетворився на постійний інструмент маніпулювання громадською думкою. Та хочеться сподіватися, що вже в цей четвер Верховна Рада нарешті ухвалить новий Закон про мову. Прикро, що таку важливу – понад усякі політики! – справу вирішуватимуть перед виборами. Але краще тепер, ніж ніколи: соціологічні опитування показують, що наступне скликання парламенту може бути ще гіршим.

Для оборони України

Прикметно, що найбільший поступ у справі повернення українській мові її державницьких прав відбувся саме за каденції Петра Порошенка. Ясна річ, позиція багатьох народних депутатів із різних фракцій, у тому числі авторів законопроекту М. Княжицького, І. Подоляк та інших, як і представників громадськості, також були неймовірно важливими. Але саме «добро» очільника держави, який контролює найбільшу фракцію в парламенті, дає шанс на успішне голосування в четвер.

Президент України Петро Порошенко на тлі банера про важливість української мови під час поїздки до Херсонської області, 13 жовтня 2018 року
Президент України Петро Порошенко на тлі банера про важливість української мови під час поїздки до Херсонської області, 13 жовтня 2018 року

Чому Порошенко вирішив підтримувати українську мову? Він і до обрання був проукраїнським, але ніколи не мав твердих переконань у цій справі. Дитина з російськомовної родини, поліглот, він завжди уникав політизації цієї тематики, але після обрання президентом почав підтримувати державну мову системно – в культурі (квоти, книжки, фільми) й освіті (чого лише вартував конфлікт із Угорщиною!).

Здається, в мене є цьому пояснення. Бо після складання присяги президента Порошенко на власному гіркому досвіді пересвідчився, як російська мова підриває незалежність України – в ЗМІ, церкві, повсякденному вжитку, освіті й культурі. Поширення російської мови в нашій країні де факто стало зброєю проти України. Тому й українська мова у новій ситуації перетворилася на нашу універсальну оборонну зброю.

Настав час цю зброю легалізувати – голосуванням за законопроект 5670-д.

Андрій Любка – письменник

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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    Андрій Любка

    Український поет, прозаїк, есеїст. Автор восьми книжок, лауреат літературних премій «Дебют» та «Київські лаври». Твори перекладені на понад десять мов, окремими книжками виходили в Австрії та Польщі. Живе в Ужгороді.

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