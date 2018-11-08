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08 Листопад 2018, Київ 18:47
Суспільство

Українська мова почала домінувати на телебаченні – дослідження «Простору свободи»

Під час пікетування Київської міськради на підтримку проекту рішення про застосування української мови у сфері обслуговування. К

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Українська мова почала домінувати в телеефірах. Про це свідчать дані дослідження «Становище української мови в Україні у 2018 році», проведеного рухом «Простір свободи». Втім, телебачення досі не виконує мовних квот, передбачених законом, зазначають експерти, через наявність «лазівок» у ньому. Загалом, щоб покращувати становище української мови, наголошують експерти, Верховна Рада повинна ухвалити в цілому закон про мову.

Українська мова почала домінувати в телеефірах. Про це свідчать дані дослідження «Становище української мови в Україні у 2018 році». Так, частка української мови в прайм-тайм телеканалів наразі становить понад 64 відсотки. При цьому 28,3 відсотка програм на телебаченні є двомовними, але в них домінує російська.

Втім, до необхідної кількості мовних квот, передбачених законом, телебачення не дотягує, зазначає співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Так сталося через наявність «лазівок» в самому законі, стверджує він.

Скажімо, ведучий може говорити українською, а більшість гостей – російською.

Водночас моніторинг свідчить і про покращення застосування української мови у сфері освіти: частка школярів, що здобувають освіту державною мовою зросла на 1 відсоток, а першокласників – на 4 відсотки. Найбільш помітне це зростання на сході та півдні України.

Частка першокласників, що навчаються українською мовою
Частка першокласників, що навчаються українською мовою

Разом з тим автори огляду відзначають, що в закладах освіти нерідко порушується законодавство, і частина освітнього процесу на практиці проводиться російською мовою.

Водночас, за даними огляду, російська мова домінує в українському сегменті інтернету, друкованих медіа і значній частині сфери послуг.

Викосристання української мови в закладах харчування
Викосристання української мови в закладах харчування

Лише 40% закладів харчування мають українську вивіску, 74% – мають меню державною мовою і тільки в 56% закладів персонал обслуговує клієнтів українською. Хоча, порівняно з попередніми роками, за словами координатора проекту «Становище української мови» Сургія Стуканова, ситуація покращується.

Пікетування Київської міської ради на підтримку проекту рішення про застосування української мови у сфері обслуговування. Київ, 20 квітня 2017 року
Пікетування Київської міської ради на підтримку проекту рішення про застосування української мови у сфері обслуговування. Київ, 20 квітня 2017 року

В закладах харчування мовні права українців продовжують тотально і масово порушуватись
Сергій Стуканов

«В закладах харчування мовні права українців продовжують тотально і масово порушуватись. І відповідно, це висуває завдання певного нормування в цій царині», – вважає Сутканов.

В крамницях ситуація ще гірша, каже він.

Позитивні зрушення відбуваються перш за все в тих галузях, для захисту української мови в яких ухвалено зміни до законодавства, відзначають автори. Для того, щоб покращувати становище української мови, переконані експерти, парламент повинен ухвалити в цілому закон про мову.

Якби не було ухвалено закону (про мовні квоти), то ми б і досі борсалися на позначці «третина ефіру українською мовою»
Сергій Стуканов

«Якби не було ухвалено закону (про мовні квоти – ред.), то ми б і досі борсалися на позначці «третина ефіру українською мовою». А понад 40 відсотків – це була би російська мова, решта – двомовні програми», – наголошує Стуканов.

Проректор Острозької академії Петро Кралюк у своїй статті для Радіо Свобода написав, що українська влада, попри російськомовність більшості її представників, все ж демонструє прихильність до питання утвердження й розвитку української мови.

Президент України Петро Порошенко на тлі банера про важливість української мови під час поїздки до Херсонської області, 13 жовтня 2018 року
Президент України Петро Порошенко на тлі банера про важливість української мови під час поїздки до Херсонської області, 13 жовтня 2018 року

«Загалом складається враження, що українська влада нарешті «прокинулась». Вірніше її змусила «прокинутись» неоголошена російсько-українська війна, яка ведеться з 2014 року. До наших можновладців почало доходити, що народ, яким вони керують, мав би мати свою ідентичність. Бо інакше не буде ким керувати!» – зазначає Кралюк.

Верховна Рада України 4 жовтня ухвалила у першому читанні проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 5670-д. За нього віддав свій голос 261 депутат.

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