Українська мова почала домінувати на телебаченні – дослідження «Простору свободи»

Українська мова почала домінувати в телеефірах. Про це свідчать дані дослідження «Становище української мови в Україні у 2018 році», проведеного рухом «Простір свободи». Втім, телебачення досі не виконує мовних квот, передбачених законом, зазначають експерти, через наявність «лазівок» у ньому. Загалом, щоб покращувати становище української мови, наголошують експерти, Верховна Рада повинна ухвалити в цілому закон про мову.

Українська мова почала домінувати в телеефірах. Про це свідчать дані дослідження «Становище української мови в Україні у 2018 році». Так, частка української мови в прайм-тайм телеканалів наразі становить понад 64 відсотки. При цьому 28,3 відсотка програм на телебаченні є двомовними, але в них домінує російська.

Втім, до необхідної кількості мовних квот, передбачених законом, телебачення не дотягує, зазначає співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Так сталося через наявність «лазівок» в самому законі, стверджує він.

Скажімо, ведучий може говорити українською, а більшість гостей – російською.

Водночас моніторинг свідчить і про покращення застосування української мови у сфері освіти: частка школярів, що здобувають освіту державною мовою зросла на 1 відсоток, а першокласників – на 4 відсотки. Найбільш помітне це зростання на сході та півдні України.

Разом з тим автори огляду відзначають, що в закладах освіти нерідко порушується законодавство, і частина освітнього процесу на практиці проводиться російською мовою.

Водночас, за даними огляду, російська мова домінує в українському сегменті інтернету, друкованих медіа і значній частині сфери послуг.

Лише 40% закладів харчування мають українську вивіску, 74% – мають меню державною мовою і тільки в 56% закладів персонал обслуговує клієнтів українською. Хоча, порівняно з попередніми роками, за словами координатора проекту «Становище української мови» Сургія Стуканова, ситуація покращується.

В закладах харчування мовні права українців продовжують тотально і масово порушуватись

«В закладах харчування мовні права українців продовжують тотально і масово порушуватись. І відповідно, це висуває завдання певного нормування в цій царині», – вважає Сутканов.

В крамницях ситуація ще гірша, каже він.

Позитивні зрушення відбуваються перш за все в тих галузях, для захисту української мови в яких ухвалено зміни до законодавства, відзначають автори. Для того, щоб покращувати становище української мови, переконані експерти, парламент повинен ухвалити в цілому закон про мову.

Якби не було ухвалено закону (про мовні квоти), то ми б і досі борсалися на позначці «третина ефіру українською мовою»

«Якби не було ухвалено закону (про мовні квоти – ред.), то ми б і досі борсалися на позначці «третина ефіру українською мовою». А понад 40 відсотків – це була би російська мова, решта – двомовні програми», – наголошує Стуканов.

Проректор Острозької академії Петро Кралюк у своїй статті для Радіо Свобода написав, що українська влада, попри російськомовність більшості її представників, все ж демонструє прихильність до питання утвердження й розвитку української мови.

«Загалом складається враження, що українська влада нарешті «прокинулась». Вірніше її змусила «прокинутись» неоголошена російсько-українська війна, яка ведеться з 2014 року. До наших можновладців почало доходити, що народ, яким вони керують, мав би мати свою ідентичність. Бо інакше не буде ким керувати!» – зазначає Кралюк.

Верховна Рада України 4 жовтня ухвалила у першому читанні проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 5670-д. За нього віддав свій голос 261 депутат.

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