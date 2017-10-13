Закон про мовні квоти на телебаченні набрав чинності

У п’ятницю, 13 жовтня, в Україні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні, що зобов’язує загальнонаціональні канали не менш як 75 відсотків мовлення вести українською мовою.
Закон був опублікований в офіційній пресі 13 червня і вступив в силу, як було передбачено, через чотири місяці від дня оприлюднення.
23 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект, що встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Згідно із документом, передачі, фільми й новини, виконані українською мовою, мають становити не менше ніж 75% загальної тривалості передач і фільмів у кожному із проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 годинами. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою. За невиконання вимог телерадіокомпанія сплачує штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору.
9 червня цей повернули до парламенту з підписом президента.
Раніше медіахолдинг «Інтер медіа груп» публічно виступив проти мовних квот на телебаченні, а депутати з «Опозиційного блоку» заявляли про намір звернутися з приводу ухвалення цього закону до Конституційного суду.
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