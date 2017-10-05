Київрада затвердила державну мову як першочергову у громадському обслуговуванні

Київська міська рада ухвалила рішення, що, серед іншого, визначає державну українську мову як першочергову в місцях громадського обслуговування в Києві, при реалізації товарів і наданні послуг.
Будь-яка інша мова можлива на прохання споживача, уточнив автор нинішньої редакції рішення, депутат Київради Юрій Сиротюк.
Він, зокрема, повідомив: «У всіх закладах громадського харчування обов’язкова наявність меню державною мовою. При обслуговувані відвідувачів персонал зобов’язується пропонувати меню українською і лише на вимогу відвідувача надавати меню будь-якою іншою мовою за наявності».
Також встановлюється, що на території міста Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь які інші форми аудіo- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконуються державною мовою і, на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якою іншою мовою. Окремо наголошується, що таке правило не поширюються на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, які розташовані в Києві. При цьому знаки для товарів і послуг наводяться в господарському і публічному обігу в тому вигляді, в якому їм надана правова охорона відповідно до українського законодавства.
У рішенні, що має назву «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві», крім того, встановлюється, що мовою роботи, діловодства і документації всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень є державна мова.
Це рішення, ухвалене в цілому, стало результатом внесення змін до первісного проекту «Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині», що його Київрада взяла за основу 20 квітня, мовиться повідомленні на сайті міськради.
У повідомленні не уточнено, коли це рішення має набути чинності.
Первісний квітневий проект активно використала російська і проросійська пропаганда, спотворивши його зміст і твердячи про нібито плани «заборонити російську мову» в Києві.
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