Гладковський просить зупинити свої повноваження заступника секретаря РНБО

Олег Гладковський просить зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених у журналістському розслідуванні проекту «Bihus.Info» про розкрадання в армії. Його заява оприлюднена агентством «Інтерфакс-Україна».

«Щоб запобігти будь-яким інсинуаціям, особисто звертаюся і до головної військової прокуратури, і до НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладено в «розслідуванні», і дати відповіді і мені, і всьому суспільству. На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся із проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО та голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю», – йдеться в заяві Гладковського.

Він додав, що подає відповідні заяви «негайно».

У розслідуванні журналістів проекту «Bihus.info» «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» йдеться про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері, зокрема, за участі Ігоря Гладковського, сина соратника президента, заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко припустила, що «Укроборонпром» і Гладковський позиватимуться до журналістів.

Лідер ВО «Батьківщина», кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко після розслідування заявила про початок процедури імпічменту президента. В Адміністрації президента назвали цю ініціативу «прекрасною історією».​