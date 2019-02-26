Тимошенко заявляє про початок процедури імпічменту президента

Лідер партії ВО «Батьківщина», кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко заявляє, що разом з іншими фракціями починає процедуру імпічменту президента України після журналістського розслідування про причетність деяких посадових осіб країни до незаконних махінацій під час здійснення закупівель для армії.

Вона сказала про це, виступаючи з трибуни парламенту 26 лютого.

«Ми вважаємо, що оприлюднені журналістами-розслідувачами факти підпадають під статтю 111 ККУ – державна зрада, яка умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній і економічні безпеці України. Це сприяння ворогу, знищення української армії, сприяння країні-окупанту в захопленні нашої країни, що є підсудною справою», – наголосила Тимошенко.

За її словами, журналістське розслідування засвідчило, що близьке оточення Петра Порошенка курувало розкрадання оборонної галузі.

«Цим підривалась обороноздатність країни, руйнувались застосовані проти Російської Федерації санкції, і головне, що на чолі цієї піраміди стояв чинний президент Петро Порошенко», – заявила Тимошенко.

В адміністрації президента заяву лідерки «Батьківщини» наразі не коментували.

Напередодні журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері, зокрема, за участі сина соратника президента.

Чинна редакція Конституції передбачає, що президент можу бути знятий із посади в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради чи іншого злочину.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня. Президент Петро Порошенко також висунув свою кандидатуру – на другий президентський термін.