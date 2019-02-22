Досьє кандидата. 13 фактів про Петра Порошенка

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про десятьох кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України.

Станом на початок лютого результати соціологічних опитувань дають найбільше шансів таким політикам: Володимиру Зеленському, Петрові Порошенку, Юлії Тимошенко, Юрію Бойку, Анатолію Гриценку, Олегу Ляшку, Євгену Мураєву, Олександру Шевченку, Андрію Садовому та Олександру Вілкулу.

Щопонеділка та щоп'ятниці Радіо Свобода розповідатиме про цікаві деталі біографій вказаних кандидатів.

​Хто: Петро Порошенко

Вік: 53 роки

Знак зодіаку: Терези

Місце народження: місто Болград в Одеській області на кордоні з Молдовою.

Чим відомий: 5-й президент України, засновник кондитерської корпорації Roshen

Цитата: «Звичайно, нам потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. І на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда та її підбріхувачі в Україні».

13 фактів про кандидата:

Батько Петра Порошенка, Олексій Іванович, у 1974 році з Болграда переїхав до молдовського міста Бендери (нині невизнана республіка Придністров'я) працювати на Бендерському дослідницькому експериментально-ремонтному заводі. Саме у Бендерах кандидат у президенти закінчив школу. Петро Порошенко мав старшого брата Михайла, який у 1997 році загинув в автокатастрофі за нез'ясованих обставин.

(нині невизнана республіка Придністров'я) працювати на Бендерському дослідницькому експериментально-ремонтному заводі. Саме у Бендерах кандидат у президенти закінчив школу. Петро Порошенко мав старшого брата Михайла, який у 1997 році загинув в автокатастрофі за нез'ясованих обставин. Після школи Порошенко переїхав до Києва та вступив на найпрестижніший в Україні факультет міжнародних відносин. У 1989 році після семи років навчання з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «міжнародні економічні відносини». До 1992 року Порошенко навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету. У 2002 році він захистив в Одеській юридичній академії кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні». В університеті Петро Порошенко також отримав звання кандидата у майстри спорту з дзюдо.

за спеціальністю «міжнародні економічні відносини». До 1992 року Порошенко навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету. У 2002 році він захистив в Одеській юридичній академії кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні». В університеті Петро Порошенко також отримав звання кандидата у майстри спорту з дзюдо. Петро Порошенко володіє 6 мовами, середи яких болгарська, румунська, польська, англійська, російська та українська. Про це він повідомив, виступаючи на засіданні ПАРЄ у 2017 році. «Коли я почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською», – тоді продемонстрував знання чотирьох з них він.

у 2017 році. «Коли я почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською», – тоді продемонстрував знання чотирьох з них він. Після першого курсу університету Петра Порошенка призвали до армії. Його відправили служити до науково-випробувального інституту військово-повітряних сил на території Казахстану. Після народження першої дитини його перевели на Київщину до Васильківського училища, де він познайомився зі своїми майбутніми бізнес-партнерами Ігорем Кононенком та Юрієм Буглаком , які нині є народними депутатами України від «Блоку Петра Порошенка» .

та , які нині є народними депутатами України від . На 5 курсі університету Петро Порошенко зміг собі купити автомобіль «Волга». Гроші на цю покупку він заробив від прибутків своєї першої підприємницької діяльності у «Центрі сервісу». Заснована ним компанія займалася консультуванням підприємств, що хотіли вийти на зовнішні ринки. Ця фірма допомагала їм укладати договори, за що отримувала 0,5-1,5% від суми контракту. На цих консультаціях Порошенко заробив свій перший мільйон, про це він розказав у 2013 році в інтерв'ю Forbes.

Після закінчення університету Порошенко розпочав власний бізнес з імпорту з Бельгії та Нідерландів какао-бобів. У 1991 році Петро Порошенко також займався поставками чорного перцю, на чому він заробив вже свій перший мільйон доларів.

та какао-бобів. У 1991 році Петро Порошенко також займався поставками чорного перцю, на чому він заробив вже свій перший мільйон доларів. Вінниччина вважається малою батьківщиною бізнесу родини Порошенків – саме звідти бере свій початок корпорація «Рошен» . Разом зі своїм батьком і братом Петро Порошенко купує за 7 мільйонів доларів Вінницьку кондитерську фабрику та кілька інших кондитерських підприємств. Потім відбувається їхнє об’єднання у групу «Рошен», назва якої походить від прізвища Порошенко шляхом вилучення першого та останнього складів.

. Разом зі своїм батьком і братом Петро Порошенко купує за 7 мільйонів доларів Вінницьку кондитерську фабрику та кілька інших кондитерських підприємств. Потім відбувається їхнє об’єднання у групу «Рошен», назва якої походить від прізвища Порошенко шляхом вилучення першого та останнього складів. Політичне життя Петра Порошенка розпочалося у 1998 році, коли на мажоритарних виборах по округу на Вінниччині він здобув мандат парламентаря за партійним списком СДПУ(о). У 1999 році тодішній український президент Леонід Кучма запропонував Порошенкові очолити Вінницьку облраду, але той відмовився через «обмежені повноваження». У 2000 році Порошенко вийшов з фракції СДПУ(о) та створив власну «Солідарність» (ті, хто її підтримав, назвалися «Партія солідарності України»). Того ж року вона об’єдналася ще з чотирма партіями у «Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України». У 2001 році партію перейменували у «Партію регіонів», а її лідером став Микола Азаров . За кілька місяців члени «Солідарності» залишили «Партію регіонів» та приєдналися до блоку Віктора Ющенка «Наша Україна», а Петро Порошенко став керівником виборчого штабу. Порошенко обирався до парламенту в 2002, 2006 та 2012 роках.

У 1999 році тодішній український президент запропонував Порошенкові очолити Вінницьку облраду, але той відмовився через «обмежені повноваження». У 2000 році Порошенко вийшов з фракції СДПУ(о) та створив власну «Солідарність» (ті, хто її підтримав, назвалися «Партія солідарності України»). Того ж року вона об’єдналася ще з чотирма партіями у «Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України». У 2001 році партію перейменували у «Партію регіонів», а її лідером став . За кілька місяців члени «Солідарності» залишили та приєдналися до блоку «Наша Україна», а Петро Порошенко став керівником виборчого штабу. Порошенко обирався до парламенту в 2002, 2006 та 2012 роках. У 2005 році президент Віктор Ющенко призначив Порошенка головою Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) . У 2007 році він очолив раду Нацбанку , а у 2009 році в уряді Юлії Тимошенко Петро Порошенко став міністром закордонних справ України. У 2012 році Порошенко погодився обійняти посаду міністра економічного розвитку і торгівлі у кабінеті Миколи Азарова.

. У 2007 році він очолив раду , а у 2009 році в уряді Петро Порошенко став міністром закордонних справ України. У 2012 році Порошенко погодився обійняти посаду міністра економічного розвитку і торгівлі у кабінеті Миколи Азарова. У 2005 році тодішній держсекретар Олександр Зінченко звинуватив Петра Порошенка, який обіймав на той час посаду голови РНБО, у корупції та вимагав від нього відокремлення бізнесу від влади. Зінченко переконував, що Порошенко контролює правоохоронні органи та судову гілку влади з метою відстоювання своїх бізнес-інтересів. Через 3 дні після цих звинувачень Порошенко оголосив про свою відставку. Тоді проти нього відкрили кримінальну справу, однак згодом суд не встановив фактів злочину та зобов’язав Зінченка спростувати свою заяву.

звинуватив Петра Порошенка, який обіймав на той час посаду голови РНБО, у корупції та вимагав від нього відокремлення бізнесу від влади. Зінченко переконував, що Порошенко контролює правоохоронні органи та судову гілку влади з метою відстоювання своїх бізнес-інтересів. Через 3 дні після цих звинувачень Порошенко оголосив про свою відставку. Тоді проти нього відкрили кримінальну справу, однак згодом суд не встановив фактів злочину та зобов’язав Зінченка спростувати свою заяву. 28 лютого 2014 року вже під час захоплення російськими військовими державних установ в Автономній Республіці Крим Петро Порошенко прибув до Сімферополя. За його словами, він намагався провести переговори з кримськими депутатами та переконати їх у необхідності збереження територіальної цілісності України. Однак до кримського парламенту його не пропустили – обурені мітингувальники заблокували йому дорогу, а переговори так і не відбулись. Він у той же вечір вилетів до Києва.

Петро Порошенко прибув до Сімферополя. За його словами, він намагався провести переговори з кримськими депутатами та переконати їх у необхідності збереження територіальної цілісності України. Однак до кримського парламенту його не пропустили – обурені мітингувальники заблокували йому дорогу, а переговори так і не відбулись. Він у той же вечір вилетів до Києва. У 2015 році опальний український олігарх Дмитро Фірташ на судовому засіданні в справі про його екстрадицію до США заявив, що на виборах президента України він фінансово підтримував Петра Порошенка, а на виборах київського міського голови – Віталія Кличка . Як заявив Фірташ під присягою у суді, у березні 2014 року у Відні відбулась його таємна зустріч з Кличком та Порошенком. Сам Порошенко пізніше підтвердив факт цієї зустрічі, однак заявив, що жодних домовленостей щодо підтримки Фірташа не було.

на судовому засіданні в справі про його екстрадицію до США заявив, що на виборах президента України він фінансово підтримував Петра Порошенка, а на виборах київського міського голови – . Як заявив Фірташ під присягою у суді, у березні 2014 року у Відні відбулась його таємна зустріч з Кличком та Порошенком. Сам Порошенко пізніше підтвердив факт цієї зустрічі, однак заявив, що жодних домовленостей щодо підтримки Фірташа не було. У 2016 році стало відомо, що у серпні 2014 році довірені особи відкрили в офшорній зоні декілька компаній на ім'я Петра Порошенка. Це стало відомо завдяки публічному витоку інформації юридичної фірми Mossack Fonseca , який назвали «Панамськими паперами» . У 2018 році розгорівся ще один скандал через розслідування програми «Схеми» про новорічний відпочинок Петра Порошенка. Журналісти виявили, що з 1 до 8 січня 2018 року чинний президент анонімно відпочивав на одному з Мальдівських островів. За тиждень відпочинку на 10 осіб було витрачено 500 тисяч доларів, туристи орендували окремий острів та найдорожчий готель цієї країни. Однак, відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко розказав, що за відпочинок сплачував зі свого банківського рахунку в українському банку. «Наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету. Кошти були всі задекларовані і з них були сплачені всі податки», – сказав тоді він.

, який назвали . У 2018 році розгорівся ще один скандал через розслідування програми про новорічний відпочинок Петра Порошенка. Журналісти виявили, що з 1 до 8 січня 2018 року чинний президент анонімно відпочивав на одному з Мальдівських островів. За тиждень відпочинку на 10 осіб було витрачено 500 тисяч доларів, туристи орендували окремий острів та найдорожчий готель цієї країни. Однак, відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко розказав, що за відпочинок сплачував зі свого банківського рахунку в українському банку. «Наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету. Кошти були всі задекларовані і з них були сплачені всі податки», – сказав тоді він. Петро Порошенко майже 35 років перебуває у шлюбі з Мариною Порошенко. Вони мають чотирьох дітей – двох синів та двох дочок. Старший син – Олексій Порошенко є народним депутатом України, дві середні доньки навчаються у Лондоні, молодший син – студент британського коледжу в місті Шусбері.

Програму кандидата Порошенка можна прочитати тут

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