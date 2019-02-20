Що говорили кандидати у президенти про події на Майдані 5 років тому?

Що казали, де були та що робили чинні кандидати у президенті України з 18 по 20 лютого 2014 року під час трагічних подій на Майдані? Що вони згадують про ці дні 5 років потому? Радіо Свобода зазирнуло в архіви.

Володимир Зеленський

Відомий український шоумен Володимир Зеленський, який за останніми соціологічними опитуваннями очолює президентські рейтинги, взимку 2013-2014 років нечасто публічно висловлювався щодо протестів у центрі столиці Україні.

У коментарі виданню Gazeta.ua у грудні 2013 року Зеленський чи не вперше висловив своє ставлення до Євромайдану. «Мені зрозуміла позиція людей, коли вони вийшли на Майдан. Тоді побили інших людей. Я за ту позицію теж готовий бути з людьми. Якщо і далі народ будуть ображати і бити – я піду на Майдан. І ходив, звичайно. Правда, не першого грудня, коли Беркут побив студентів, а вже другого дня заїхав. Взагалі, насилля нашій ментальності нехарактерне. Я коли дивлюсь, як в арабських країнах відбуваються перевороти, мародерства, я з жахом це сприймаю. Тоді я радію, що народився в Україні. Але нашій країні не пощастило з політикою та верхівкою влади», – сказав Зеленський.

Щодо гумористичних виступів студії «Квартал 95» про події на Майдані тоді ж він прокоментував: «Наша платформа – це «Вечірній квартал». Гумором ми маємо підтримати мітингувальників, абсолютно вільно жартувати про владу та опозицію і нікого не боятись».

Вже після розстрілів мітингувальників на Майдані Володимир Зеленський 22 лютого разом із журналістами телеканалу «1+1» записав відеозвернення, в якому сказав: «Мене звуть Володимир Зеленський. Я народився на південному сході України, у моєму улюбленому місті Кривий Ріг. Зараз я живу у Києві, але від Києва до Кривого Рогу, від Запоріжжя до Луцька – це все одна країна, це все одна наша люба Україна!»

У дні ж 5-ї річниці подій на Майдані, ані у ЗМІ, ані на офіційних сторінках у соціальних мережах Володимир Зеленський на момент публікації поки не висловлювався з цього приводу.

Петро Порошенко

Чинний президент України Петро Порошенко на момент кривавого протистояння на Майдані був одним з облич Революції гідності. Під час лютневого протистояння 2014 року він часто виступав зі сцени, повідомляючи про перебіг подій, зокрема у Верховній Раді. Виступаючи 22 лютого разом з Юрієм Луценком, він звернувся до мітингувальників: «Сьогодні вся Україна показала, що вона з Майданом. Нема більше місця злодіям ні в Харкові, ні в Донецьку, ні в Криму і нема там місця сепаратизму, тому що вони це разом з нами вибороли! Україна є і буде соборною! І сьогодні 22 лютого – день народження нової України! Слава Україні! І вам слава!»

Вже у лютому 2019 року під час візиту до Івано-Франківська Петро Порошенко описав своє 18 лютого 2014 року. «Мій день почався з того, що я вийшов у Маріїнський парк, пішов до Верховної Ради. Це була 9-та година. Я побачив побратимів з 14-ї сотні Майдану. Зупинився. Поговорив. Вони звернулися до мене, що по них стріляють. Пройшов 150 метрів. Біля фонтану були розташовані ці «беркути», які з помповим оружжям стріляли у людей. Так почалась найбільш кривава сторінка нашої Революції гідності. Уже через 15 хвилин було 11 поранених. На моїх очах. Через півтори години – троє загиблих, яких ми намагались донести до Будинку офіцерів. Ці хвилини, цей день я запам’ятаю на все життя», – зазначив Петро Порошенко.

​Юлія Тимошенко

Лідер політичної сили «Батьківщина» Юлія Тимошенко на момент розстрілів на Майдані вже тривалий час перебувала в ув'язнені у Харкові. Увечері 22 лютого її звільнили та вивезли з харківської лікарні «Укрзалізниці», звідки спецрейсом вона прибула до Києва одразу на Майдан. Перше своє звернення до людей після визволення вона виголосила вже зі сцени Майдану: «Коли я заїхала в Київ, я Київ не впізнала: спалені машини, барикади, квіти… Але це інша Україна! Україна вільних людей! І ви подарували кожному з нас, кожному, хто живе сьогодні, хто буде жити завтра – ви подарували країну! І тому люди, які були на Майдані, люди, які загинули на Майдані – це герої навіки!»

Згадуючи ті події у 2019 році, вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook наступне: «Саме в цей час, п’ять років тому розпочиналися найважчі події Революції Гідності. Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч… Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації. Сьогодні не просто річниця. Це – день народження справді нової, європейської України. Мить, коли нація повстала проти свавілля, деспотії та невігластва. Коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не зачинилися у власній «хаті скраю»… Втрати найкращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна… Все це наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі. Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни – можливі! Що Небесна сотня загинула не просто так…»

Руслан Кошулинський

Голова секретаріату ВО «Свобода» Руслан Кошулинський, який зараз є єдиним кандидатом у президенти від націоналістичних об'єднань України, в лютому 2014 року обіймав посаду заступника голови Верховної Ради. Під час Революції гідності він брав активну участь у всіх ключових подіях. 20 лютого Кошулинський з власної ініціативи зібрав народних депутатів на засідання Верховної Ради для припинення протистояння. Того дня за пропозицією Кошулинського депутати проголосували за усунення президента Віктора Януковича від влади та повернення підрозділів «Беркуту» на місця дислокації.

Під час стрілянини на Майдані 20 лютого Кошулинський також перебував на місці подій. У репортажі британського ВВС є кадри, на яких видно, як Руслан Кошулинський допомагає заносити пораненого мітингувальника до готелю «Україна» для надання допомоги.

Про події того дня Кошулинський розказав під час прямої трансляції на телеканалі «112»: «Ми зараз споглядаємо, як спецпідрозділ стріляє з автоматичної зброї цілеспрямовано по мітингувальниках». ​

Юрій Бойко

Чинний кандидат на посаду президента від опозиції Юрій Бойко з 2012 року обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України. Однак 27 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за його відставку. Вже після розстрілів на Майдані, але ще перебуваючи у владі, 24 лютого Юрій Бойко прокоментував журналістам «Громадського» події 18–20 лютого так: «Ми різко засуджуємо будь-які прояви агресії з обох боків».

З того часу Юрій Бойко надає перевагу не висловлюватись про ці події. У дні п'ятих роковин завершення Революції гідності офіційних заяв він також не робив.

Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий та кандидат на посаду президента України протягом лютневих подій у 2014 році перебував у Львові та займався своїми основними посадовими обов'язками. У зверненні до львів'ян від 21 лютого Андрій Садовий зазначив: «На сьогодні задача номер один – це зупинити вбивства людей і зупинити кров. І це має бути пріоритетом. Усі політики повинні забути про власні амбіції, про свої політичні партії. Вони повинні згадати клятву, яку давали українському народу на Біблії, на Конституції. Тому що кожного з них згодом спитають».

Вже у листопаді 2018 року у п'яті роковини від початку Революції гідності Садовий у своєму черговому зверненні сказав: «Я би дуже хотів, щоб ті нелюди, які давали накази стріляти, ті, хто вбивав, понесли реальне покарання. Якщо ми хочемо справедливості, то має бути чесне правосуддя і має бути покарання».

В останні кілька днів Андрій Садовий брав участь у заходах із вшанування пам'яті загиблих на Майдані. На одному з них під час відкриття меморіалу пам'яті Небесної сотні у Львові він сказав: «Скільки людей загинуло. Дай Боже, щоб це були не марно віддані життя».

Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко та чинний кандидат на посаду президента України у дні протистояння на Майдані у лютому 2014 року перебував у Києві та брав активну участь у подіях. Про це він повідомляв у той час на своїй сторінці у мережі Facebook. «Близько 100 загиблих за 1(!) день... Які переговори? З ким?.. Вже і відставка Януковича не стане гідною розплатою. Народний трибунал і шибениця на Майдані –​ ось на що заслуговує цей тиран», – написав Ляшко ввечері 20 лютого.

У 2019 році Олег Ляшко, згадуючи ті події, 18 лютого опублікував своє фото з Майдану та написав: «18 лютого 2014 року – день, який переповнив чашу народного терпіння і змінив Україну назавжди. Заради пам'яті Героїв Небесної сотні – першим своїм рішенням на посаді Президента я підпишу закон про імпічмент. Тоді українцям більше ніколи не доведеться збирати майдани і проливати кров, щоб зняти тирана. Пам'ятаю кожен день, молюся за кожну загублену душу...»

Анатолій Гриценко

Лідер «Громадянської позиції» та кандидат на посаду президента України Анатолій Гриценко у лютому 2014 року був депутатом Верховної Ради. Тоді політик брав участь у законодавчому врегулюванні ситуації. Про перебіг подій 20 лютого у парламенті політик розказав журналістам телеканалу СТБ.

22 лютого 2014 року Гриценко на своїй сторінці у мережі Facebook написав: «Святкувати рано. Боротьба ще не скінчилася. Справжня! Бо дехто вже за крісла бореться. Фальстарт. Будьмо пильними!»

У лютому 2019 році у своїх офіційних зверненнях Анатолій Гриценко події на Майдані на момент публікації не згадував.

Євген Мураєв

Кандидат на посаду президента від партії «Наші» Євген Мураєв відомий своїм неоднозначним ставленням до подій лютого 2014 року. За словами політика, у той час він перебував у Києві і слідкував за подіями. Мураєв вважає, що зміна влади в Україні у ті дні має усі ознаки державного перевороту. Про це він сказав у 2017 році в ефірі телеканалу NewsOne: «Я не вважаю, що це була революція – це був державний переворот».

До того у 2015 році під час іншого виступу на телебаченні Євген Мураєв висловив ще одну свою думку про події на Майдані: «Ви усі пишаєтесь Майданом? Я вважаю, що це те, що добило нашу країну. Тому що ніщо незаконне не може привести до чогось хорошого у нашій країні».

У лютому 2019 року кандидат Мураєв офіційно не висловлювався з приводу подій 18–20 лютого 2014 року.