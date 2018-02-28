Порошенко про Мальдіви: повноваження президента не передавав, літав «по своєму паспорту»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що нікому не передавав свої обов’язки під час відпустки на Мальдівах на початку 2018 року. Про це він повідомив під час прес-конференції 28 лютого.

«Президент не має права нікому передавати свої обов’язки, тому 24 години на добу майже чотири роки я на посту, виконую функції президента. На початку січня я свої обов’язки нікому не передавав», – зазначив Петро Порошенко.

За словами президента, кордон він перетинав за своїм прізвищем, «по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників».

«Сплачував я це – і літак, і готель – зі свого банківського рахунка, в українському банку. І в поданій декларації – це має відбутися протягом найближчих трьох з половиною тижнів – ви зможете в цьому переконатися. Наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету. Кошти були всі задекларовані і з них були сплачені всі податки», – додав він на запитання про те, хто і як оплачував його відпочинок на Мальдівських островах.

Водночас президент уникнув відповіді на запитання журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача про те, чи правда, що на борту разом із ним був Борис Ложкін, а також, що після розслідування «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» співробітників аеропорту «Київ» перевіряли на детекторі брехні для того, щоб виявити можливий витік інформації. Також президент не відповів, чому протягом чотирьох років президентства не публікувалась інформація про приватні закордонні поїздки Порошенка на відпочинок, принаймні постфактум. При цьому, журналісту одразу вимкнули мікрофон, тому президент не почув прохання дати вичерпнішу відповідь.

У нещодавньому розслідуванні програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» журналісти розповіли про таємну поїздку президента України Петра Порошенка у відпустку на Мальдіви.

Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становить понад 14 мільйонів гривень.

Журналісти програми припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Із власних джерел журналісти отримали список пасажирів чартерного рейсу Київ–Мале–Київ. Відповідно до цих даних, 1 січня вилетіли з Києва на Мальдіви, а 8 січня повернулися до Києва вісім пасажирів: троє чоловіків і п’ятеро жінок, серед яких немає ані прізвищ президента України Петра Порошенка, ані членів його родини, ані будь-яких інших впізнаваних імен. Зареєстрованими на рейс, за твердженнями неназваних джерел, були особи під такими іменами і прізвищами: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.

Так, 8 січня, коли Порошенко чартером Falcon 7x із бортовим номером ТС-КМR повернувся з Мальдівських островів до Києва, журналісти чергували у столичному аеропорту «Київ».

Після посадки літак не зупинився у місцях, де зазвичай паркується приватна авіація, а поїхав на вирулювальну доріжку біля авіазаводу, в найбільш віддалену частину аеропорту і від терміналів А і D, якими користуються звичайні пасажири, і від VIP-терміналу, через який традиційно літають пасажири приватних літаків.

Уже через чотири хвилини після зупинки літака кортеж виїхав через ворота. Це дало підстави журналістам припустити, що цього часу було недостатньо для президента і його супутників, щоб встигнути пройти процедуру паспортного і митного контролю.