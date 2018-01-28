Порошенко і Мальдіви: чи у відпустці справа? Дискусія триває

Триває обговорення розслідування «Мr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента», яке оприлюднили журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). Дискусії про поїздку президента України Петра Порошенка на Мальдіви з постів у соцмережах продовжилося у блогах та авторських колонках, за участі й першого президента України Леоніда Кравчука. Під тисом опинилися й автори матеріалу.

Після оприлюднення розслідування про таємну президентську відпустку на Мальдівах, що обійшлася, за підрахунками журналістів, у півмільйона доларів, користувачі соцмереж розділилися в думках. Одні запевняли, що президент – досить багата людина, аби дозволити собі такий відпочинок (на цьому, власне, не раз наголошували й розслідувачі в сюжеті). Другі ж говорили про моральний бік справи. Треті наголошували, що не гоже так чинити президенту європейської країни.

«Совок», комсомол і соціалізм?

Виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook написав, що «у країні, яка тільки виривається з соціалістичної пастки, дуже складно не роздувати злобу бідніших проти багатих». Юрчишин додав, що це його приватна думка.

Подібні думки озвучили у соцмережах і деякі політики.

«Ідейні комсомольці були однакові у своїй груповій підтримці один одного і у ненависті до інших за принципом «хто не з нами, той проти нас». Суто російський чорно-білий поділ, без права на будь-яке обговорення: інша думка – зло, її носій – ворог. Але я їм певною мірою вдячний за те, що їм врешті вдалося своєю поведінкою виростити несприйняття й відторгнення комунізму та його виплодку КПСС. Новітнім комсомольцям я не зможу вибачити те саме щодо антикорупційної діяльності і журналістських розслідувань», – написав народний депутат з фракції БПП Володимир Ар’єв.

Подібну позицію поділяє перший віце-спікер Верховної Ради, ще одна соратниця президента України Ірина Геращенко.

«Я ненавиджу совок і лівацтво в усіх його жахливих проявах. Всі люди рівні в своїх правах, гідність і свобода – святе, але «равєнство» в його соціалістичному прояві, у всіх має бути по одному пальто однієї фабрики, ходити строєм, разом работать і отдихать, все відібрати й поділити – ненавиджу», – написала вона.

Така її думка наштовхнулася на критику у соцмережах.

«Декомунізація саме для цього і придумувалася. Щоб красти в особливо крупних розмірах. Потім летіти на Мальдіви. А коли здивована такими широкими жестами публіка спробує поставити скромні уточнюючі питання, сказати: «Хммм, а чи не комуняка ти часом, синку?» – з таким коментарем поширив пост Ірини Геращенко користувач Андрій Мовчан.

​«Бути президентом»

«Але ж він типу президент. Якщо його ціннісний апарат включає Мальдіви, то значить, він залишився тим дядько з золотими зубами в шкіряному плащі», – пише Юрій Палійчук.

«Мільярдер Петро Порошенко міг собі дозволити розкішний відпочинок на Мальдівах і до президентства. Проблема в іншому – йому ніхто не пояснив, що високий державний статус багато до чого зобов’язує. [...] Петре Олексійовичу, ви помилилися країною. Якщо хочете бути президентом і жити в тисячі разів краще за громадян, балотуйтеся в Туркменистані», – зазначає Дмитро Суворов.

До дискусії долучився й перший президент України Леонід Кравчук, який на сайті видання «Новое время» опублікував колонку «Бути президентом. Що не так з поїздкою Порошенка на Мальдіви».

«В цій історії є багато питань. Та знову ж таки, головне, що президент не витратив кошти з бюджету. Цього разу він поступив благородно, бо використав свої кошти. Та, мабуть, на перше місце він не поставив те, що він президент, а потім – все решта. Вираз – «ти перш за все людина, а потім все решта» в цьому разі не підходить. Він президент України, а потім все решта», – зазначив Леонід Кравчук.

Волонтер Юрій Касьянов ще категоричніший стосовно того, чи може президент відпочивати на Мальдівах: «Коли в країні війна. Коли мільйони людей живуть за межею бідності. І мільйони біженців туляться по кутках. Не може. Президент – не може».

​Ненависть до багатих чи зміщені акценти?

Порівнянь витрат президента Порошенка на відпустку із зарплатами чи пенсіями пересічних українців у соцмережах звучало чимало. Як і слів на його виправдання, мовляв, – може собі дозволити. Однак, коли перші враження від витрачених сум дещо стихли, користувачі соцмереж почали звертати увагу на інші факти, озвучені журналістами.

Наприклад, про те, що президент і його супутники могли летіти під вигаданими прізвищами або під прізвищами підставних осіб. Українські прикордонники запевнили, що це не так.

Або ж про той факт, що приватний літак Falkon 7X, яким прибув на Мальдіви та відбув потім до Києва Петро Порошенко з Мальдівських островів, 5 січня злітав до італійського міста Турин і повернувся назад.

​У соцмережах припускають, що президент міг зустрічатися там з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим – його родина нібито проводила різдв'яні канікули в італійських Альпах, неподалік Турину. Редакція не має підтвердження факту такої зустрічі.

​Рука Кремля? «Привіт» від олігархів? Де Тимошенко?

Водночас дехто з оглядачів, які зазвичай підтримують лінію президента, звинуватили журналістів у тому, що вони грають на руку Кремлю.

Політтехнолог і колишній народний депутат Віктор Уколов, який співпрацює з Адміністрацією президента, на сайті видання «Українська правда» опублікував колонку, в якій припустив, що журналісти програми «Схеми» мимоволі взяли «участь у гібридній війні».

Екс-народний депутат Тарас Чорновіл радить натомість дізнатися, де і за який кошт відпочивала Юлія Тимошенко, натякаючи, що вона нібито їздила недавно до Домініканської Республіки. У БЮТ наразі не коментували таких даних.

​Павло Нусс, якого називають блогером з «пулу Банкової» і який послідовно виступав проти Юлії Тимошенко раніше, звертає увагу, що лідерка БЮТ у 2011-му провела коштовний відпочинок за сумнівні кошти в Іспанії, а матеріал про Мальдіви це немовби «привіт» Порошенкові від олігархів.

​Не сподобалася тональність рослідування «Схем» медіа-критику Борису Бахтєєву, який помічає нагнітання у сюжеті. Водночас він описує «непомічених слонів» президентської відпустки, як те, що Порошенко скористався для перельоту літаком іноземної, а не української компанії, чи те, що Мальдіви під час голосувань в ООН не засуджували російської агресії. На шпальтах «Детектор-медіа» він також пише, що детальнішої уваги заслуговує той факт, що президент Порошенко під час подорожі за океан зупинявся саме в італійському Турині.​

На голосування Мальдівів стосовно Криму звернув увагу не лише він.

​Спроби зламати пошту і фейкові платіжки

Співавтор розслідування Михайло Ткач звернув увагу на те, що блогери, які стають на захист президента, не коментують поставлених журналістами запитань, натомість вкотре повторюють фразу, яка відразу звучала в розслідуванні: «Як офіційний мільярдер Петро Порошенко може дозволити собі відпустку у будь-якій країні світу». І таким чином зміщують акцент обговорень.

Згодом Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook заявив про тиск, що чиниться на журналістів редакції.

«За цей тиждень мені намагались ламати пошту, месенджери, присилали фейкові листи з фейковими платіжками, попереджали «по тобі працюють», була розгорнута кампанія по дискредитації провладною армією ботів і ломів. Це був дуже насичений тиждень тиску, тиждень, коли машина пропаганди влади працювала, не покладаючи рук. Тиждень маніпуляцій і образ», – написав він.

Із заявою на захист програми «Схеми» виступив президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент, який засудив спроби перешкодити їхній роботі, «дискредитувати чи залякати їх, в інтернеті чи будь-яким іншим чином».

На заяву відреагувала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, яка запропонувала Михайлові Ткачу «надати всі наявні у нього факти погроз, фейкових листів тощо, що свідчать про тиск на нього як на журналіста»: «Генеральний прокурор України готовий зареєструвати кримінальне провадження для проведення слідчих дій за даним фактом».

Пересічні користувачі соцмереж по-різному сприйняли таку пропозицію.

В самій же редакції заявили, що ще радяться з юристами, чи подавати заяву. Однак нагадали, що прокуратура вже має провадження про перешкоджання законній журналістській діяльності з боку співробітників УДО – під час святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка, проте за 4 місяці за участю журналістів не було проведено жодної слідчої дії.

​У переддень публікації розслідування «Схем», 17 січня, президент Петро Порошенко провів зустріч із представниками громадянського суспільства, на якій Інститут масової інформації звернув увагу президента на розслідування справ вбивств журналістів Павла Шеремета та В’ячеслава Веремія, а також до резонансних випадків нападів на журналістів, які вчинили правоохоронні органи.

У відповідь президент пообіцяв звернути особливу увагу і вжити все від нього можливе щодо покарання нападників на журналістів програми «Схеми», повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook журналістка Оксана Романюк.