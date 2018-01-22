Прикордонники: порушень під час перетину кордону Порошенком не було

Президент України Петро Порошенко на свята відвідував Мальдіви з приватною поїздкою законним способом – порушень під час перетину кордону не було, заявляють у Державній прикордонній служби України.

«Інформуємо вас, що всі процедури, пов’язані з перетином державного кордону цією особою, відбувалися відповідно до закону України «Про прикордонний контроль», – цитує агенція «Інтерфакс-Україна» відповідь прикордонників на свій інформаційний запит.

Водночас Держприкордонслужба відмовила «в задоволенні запиту на інформацію», раніше отриманому від журналістів «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), зазначивши, що «поширення такої конфіденційної інформації може здійснюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках».

Таким чином без відповіді залишилось запитання журналістів про те, «чи проходив паспортний контроль у день вильоту до Мале (Мальдіви) 01.01.2018 та після повернення з-за кордону з Мале (Мальдіви) 08.01.2018 у аеропорту «Київ» президент України Порошенко П.О.».

У розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») припустили, що президент України Петро Порошенко і його супутники могли літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний та митний контроль.

Зі власних джерел журналісти отримали список пасажирів чартерного рейсу Київ–Мале–Київ. Відповідно до цих даних, 1 січня вилетіли з Києва на Мальдіви, а 8 січня повернулися до Києва вісім пасажирів: троє чоловіків і п’ятеро жінок, серед яких немає ані прізвищ президента України Петра Порошенка, ані членів його родини, ані будь-яких інших впізнаваних імен. Зареєстрованими на рейс були особи під такими іменами і прізвищами: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.

Після посадки літак не зупинився у місцях, де зазвичай паркується приватна авіація, а поїхав на кермівну доріжку біля авіазаводу, в найбільш віддалену частину аеропорту і від терміналів А і D, якими користуються звичайні пасажири, і від VIP-терміналу, через який традиційно літають пасажири приватних літаків.

Уже за чотири хвилини після зупинки літака кортеж виїхав через ворота. Це дало підстави журналістам припустити, що цього часу було недостатньо для президента і його супутників, щоб встигнути пройти процедуру паспортного і митного контролю.

В Адміністрації президента й особисто глава держави, яким також направили запити, уникли відповідей на питання журналістів «Схем» про те, чи проходив Порошенко паспортний і митний котроль під час вильоту та прильоту.

Із розслідування «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» стало відомо про те, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli , що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

Неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становить понад 14 мільйонів гривень.

У відповіді на запит програми «Схеми» в Адміністрації президента зазначили, що це був «короткий відпочинок»: «Цю поїздку він оплатив сам зі власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації».