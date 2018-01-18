Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка (розслідування)

Як офіційний мільярдер, Петро Порошенко може собі дозволити відпустку у будь-якій країні світу. І як кожна людина – має право на відпочинок. Але як президент, повноваження якого керувати державою не припиняються ні на день протягом року, – він, очевидно, не мав би приховувати від суспільства інформацію про свою відсутність у країні.

Натомість за майже чотири роки на посаді українці чомусь дізнавались про те, що президент перебуває десь на відпочинку за кордоном, лише з чуток та випадкових фото.

Ось і цього разу в період новорічно-різдвяних свят інформація про приватний вояж президента на Мальдіви також була лише предметом пліток в інтернеті. Жодних офіційних підтверджень, як і завжди, не було.

«Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») вирішили перевірити цю інформацію. Не тому, що президент нібито не має права відпочивати, – це не так. А тому, що він робить усе, аби приховати свої закордонні поїздки на відпочинок від суспільства.

Мова не лише про відсутність про це згадок на офіційному сайті. Чи відкрито виїжджав та заїжджав на територію аеропорту у супроводі поліції, УДО та нацгвардійців, як це завжди буває, коли він вирушає у відрядження? Чи був він у списку пасажирів літака, яким летів? Під яким ім’ям зупинився на курорті?

«Схеми» знайшли острів, на якому зупинився Петро Порошенко на Мальдівах, дізнались, яким літаком він туди діставався, та порахували, скільки витратив український президент на свій таємний різдвяний відпочинок.

«Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі,– згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили. […] Христос народився! Славімо Його!» – так вітав із Різдвом українців Петро Порошенко. Та де саме перебував президент у момент, коли мільйони українців дивились по телевізору це наперед записане відеозвернення? Адже жодної інформації ані про те, що він виїхав з країни на відпочинок, ані про те, куди саме, офіційний сайт Адміністрації президента не повідомив.

8 січня 2018 року журналісти «Схем» помітили, як близько 15-ї години з міжнародного аеропорту міста Мале (Мальдівські острови) злетів приватний літак Falcon 7X. На публічному онлайн-ресурсі FlightRadar можна було побачити, як цей літак з бортовим номером ТС-КМR перетнув Індійський океан. За інформацією з власних джерел програми «Схеми», на борту цього літака – президент України Петро Порошенко.

​Тим часом в українському аеропорту «Бориспіль» – жодних ознак очікування президента. Не було видно охорони президента й біля іншого столичного летовища – аеропорту «Київ».

За 5 годин Falcon був вже над територією Ірану. Далі повернув до повітряного простору Туреччини, опинився над Чорним морем і, судячи з траєкторії польоту, попрямував у бік України.

Водночас в районі аеропорту «Київ» і досі не спостерігалось жодної активності щодо прильоту першої особи держави. Де поліцейські автомобілі? Чому на перехрестях не чергують регулювальники? Коли приїде Нацгвардія та співробітники Управління державної охорони? Вони завжди супроводжують рух президентського кортежу. Це звичні атрибути його безпеки.

Тим часом FlightRadar показав, як повітряне судно вже облетіло територію Криму. А згодом повернуло у бік Києва.

Коли автомобіль зі знімальною групою об’їхав довкола аеропорту, вдалось зафіксувати Mercedes із мікроавтобусом супроводу, які заїхали у віддалені ворота, через які можна потрапити у найбільш віддалену територію аеропорту. Згодом один за одним, намагаючись залишитись непоміченими, в такий самий спосіб на територію аеропорту «Київ» потрапили чотири мікроавтобуси-мультивани. Також до воріт із вимкненими фарами під’їхав Land Cruiser.

О 23:20 літак Falcon 7X рейсом із Мальдівів, на борту якого, за інформацією програми, перебував президент України Петро Порошенко, здійснив посадку у столичному аеропорту «Київ».

Поки літак котився посадковою смугою, на іншому боці аеропорту з напіввідчинених воріт постійно визирали охоронці.

Однак літак не зупинився у місцях, де зазвичай паркується приватна авіація, а поїхав на вирулювальну доріжку біля авіазаводу – в найбільш віддалену частину аеропорту, щодалі від терміналів А і D, якими користуються пересічні пасажири, і від VIP-терміналу, через який традиційно літають пасажири приватних літаків.

Журналісти «Схем» зафіксували, як літак зупинився, а вже за 4 хвилини кортеж виїхав з воріт і залишив територію аеропорту. Він сформувався з чотирьох мультивенів Volkswagen та Mercedes і виїхав на Кільцеву дорогу.

На перехрестях не було поліцейських, а сам кортеж проїхав без проблискових маячків та мигалок. Автівки у тому ж складі попрямували у бік Обухівської траси, далі повернули у селище Козин і за кілька хвилин заїхали у ворота угідь президента України Петра Порошенка.

Коли президент повернувся в Україну і публічний простір

Вже наступного дня після повернення до України, 9 січня, президент організував нараду з керівництвом Нацполіції та заслухав доповідь про розслідування резонансного вбивства юристки Ірини Ноздровської. Це був перший публічний захід президента з початку року.

Адже з перших днів січня на сайті Адміністрації президента – лише повідомлення про чотири підписані Петром Порошенком закони. І жодного – про виїзд з країни на відпочинок.

За допомогою публічного веб-сервісу «Схеми» встановили, що Falcon 7X вилетів із Києва на Мальдіви першого січня.

Це один з найдорожчих літаків – його вартість близько 40 мільйонів доларів. Falcon 7X має технічні можливості летіти з Києва на Мальдівські острови в Індійському океані 8 годин без дозаправок. Також, на відміну від більш дешевих варіантів, літак має велику пасажиромісткість – 14 осіб.

Falcon з бортовим номером ТС-KMR, яким летів Президент, здає в оренду турецька авіакомпанія Setair.

Редакція надіслала листа на адресу цієї компанії з проханням розрахувати, скільки коштуватиме переліт цим літаком із Києва до Мале та звідти до Києва з урахуванням перебування у столиці Мальдівських островів протягом 7 днів.

У відповідь представники компанії запропонували дві опції:

Переліт Київ–Мале–Київ з урахуванням перебування літака на Мальдівах протягом 7 днів коштує 154 000 євро.

Або переліт Київ–Мале, Мале–Київ з поверненням літака через 7 днів. Це обійдеться у 119 000 євро.

Яким з цим варіантів, запропонованих турецькою авіакомпанією, скористався президент України?

У випадку, який зафіксували «Схеми», літак очікував на пасажирів у аеропорту міста Мале.

Така опція могла бути необхідною на випадок, якщо пасажирам терміново знадобилося б повернутися в Україну. Лише на один день, 5 січня, літак з невстановлених редакцією причин злітав у Турин та повернувся.

Тому найімовірніше, що оренда борту з простоєм упродовж майже всього періоду відпустки обійшлася президенту у приблизно 154 тисячі євро.

Пасажири «президентського» рейсу​

Традиційна неафішованість президентської відпустки та підкреслена таємничість його прильоту змусила замислитись: чи фіксують взагалі перетини кордону президентом України відповідні органи?

Від власних джерел програми «Схеми» вдалося отримати список пасажирів чартерного рейсу Київ–Мале–Київ.

Відповідно до цих даних, 1 січня вилетіли з Києва на Мальдіви, а 8 січня повернулися до Києва 8 пасажирів: 3 чоловіків та 5 жінок, серед яких немає ані президента України Петра Порошенка, ані членів його родини. Ані будь-яких інших відомих імен.

Зареєстрованими на рейс виявились особи під такими іменами та прізвищами: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.

Чи міг президент Порошенко і його родина летіти під вигаданими прізвищами або прізвищами підставних осіб?

«Схеми» надіслали запит до Державної прикордонної служби з питанням: чи перетинав державний кордон України президент Порошенко 1 та 8 січня та чи проходив він паспортний контроль у аеропорту «Київ» у день вильоту до Мале й після повернення з-за кордону? Але на момент виходу матеріалу в ефір відповіді так і не отримали.

Таємничість президентських відпусток

Уже четвертий рік Петро Порошенко перебуває на посаді президента. За весь цей період ані Адміністрація президента, ані голова держави особисто жодного разу офіційно не повідомляли про виїзд за кордон на відпочинок найвищої посадової особи країни.

Журналісти проекту «Доступ до правди» у 2016 році надсилали запит до Адміністрації президента стосовно відпусток президента. Але у відповідь отримали лише посилання на закони, що стосуються загальних засад діяльності президента, та повідомлення, що «вся інформація про його діяльність оперативно і систематично розміщується на веб-сайті офіційного інтернет-представництва Президента України».

П’ятизірковий Cheval Blanc з окремим «приватним островом»

Із достовірних джерел «Схемам» стало відомо, що президент Порошенко відпочивав на Мальдівських островах з 2 по 8 січня в п’ятизірковому курортному готелі Cheval Blanc, що складається лише з приватних вілл посеред Індійського океану.

З аеропорту Мале, куди президент та його гості прилетіли чартером, вони дістались острівного курорту. 8 дорослих та 2 дітей оселились на найдорожчій віллі курорту, яка розташована на окремому острові.

Окрім основної вілли з басейном, тут ще одна гостьова, двоповерхові апартаменти, причал для човнів, зона спа, місце для обіду на свіжому повітрі, та свій пляж.

Український президент відпочивав тут з гостями протягом семи днів та шести ночей.

Перебуваючи за кордоном, Петро Порошенко, вочевидь, прагнув секретності. Принаймні, на курорті фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine). Типова послуга для курорту такого рівня – забезпечення повної анонімності на прохання гостя.

Також «Схемам» вдалося дізнатися з достовірних джерел, що оренда окремого острова на курорті «Шеваль Блан» коштувала Порошенку та його супутникам не менше ніж 46 тисяч доларів на добу. Таким чином, за 6 діб президент мав сплатити лише за проживання 276 тисяч доларів.

Але були і додаткові витрати. Наприклад, редакції вдалося достеменно встановити, що під час відпочинку Петра Порошенка на курорті «Шеваль Блан» дайвінг, водний спорт, човни протягом семи днів обійшлися у 18 705 доларів. На сніданки сумарно витратили 10 791 долар. Наприклад, тільки четвертого січня за сніданок на віллі було сплачено 4 118 доларів. На обіди – 4 682 долари, а вечері на віллі обійшлись у 3 165 доларів.

Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів. І за них Mr. Petro Incognito розрахувався готівкою.

Вибіркова конспірація

За спостереженнями програми, лише закордонні відпочинки Президента на елітні курорти оповиті такою таємничістю – повернення з офіційних відряджень та поїздок територією України не супроводжується такою конспірацією.

Наприклад, 8 січня президент прилетів з Мальдівських островів, а вже у суботу, 13 січня, за інформацією з джерел «Схем», полетів на добу до державної резиденції Гута в Карпатах.

Переліт здійснювався через аеропорт «Бориспіль». Через 10 хвилин після посадки знімальній групі вдалося зафіксувати президентський літак, який припаркували одразу біля Залу офіційних делегацій, а на шляху проїзду президентського кортежу чергували нацгвардійці.

І лише через годину після проїзду кортежу Порошенка автомобіль забрав нацгвардійців.

Або інший приклад. 20 листопада минулого року президент повернувся до аеропорту «Бориспіль» з офіційного відрядження до Дніпра. Тоді були і президентський кортеж, і проблискові маячки. Навіть до автомобіля президента саджали вже з відкритими воротами.

«Схеми» заздалегідь надіслали запит до Управління державної охорони з питаннями: чи зустрічали співробітники цього управління та транспорт УДО Порошенка в аеропорту «Київ» вночі 8 січня, а також чи має право, відповідно до законодавства та з міркувань безпеки, президент України користуватись приватним літаком або чартером приватної компанії для особистих перельотів?

Відповіді на момент виходу програми в ефір не надійшло.

«Схеми» вирішили почергувати біля аеропорту «Київ», аби перевірити, чи використовує хтось ще ворота, через які виїжджав кортеж президента Порошенка після прильоту з Мальдівських островів. Однак за три години спостережень через ворота не проїхав жоден автомобіль, навіть службовий.

Також редакція перевірила, на кого зареєстровані автівки з кортежу, який виїжджав з воріт аеропорту одразу після прильоту президента з Мальдівів. Виявилося, що більшість машин мають номерні знаки прикриття. Тож знімальна група почергувала біля виїзду з Адміністрації президента і зафіксувала один мікроавтобус, який 8 січня був на території аеропорту «Київ» та зустрічав президента Порошенка з різдвяного відпочинку.

Офіційно про відпочинок – лише після детального запиту журналістів

Президент Порошенко – офіційний мільярдер, тому може дозволити собі відпочинок у будь-якій країні світу. Але за майже чотири роки перебування на посаді українське суспільство дізнавалось про приватні вояжі Петра Порошенка лише з чуток та випадкових фото.

У понеділок, 15 січня, «Схеми» надіслали запит до Адміністрації президента, продемонструвавши зібрані редакцією докази таємного вояжу Порошенка в усіх подробицях.

А вже наступного дня офіс президента для видання «Інтерфакс» визнав факт відпочинку глави держави на Мальдівах.

Так, прес-служба поінформувала, що Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви «з метою короткого відпочинку».

«Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації», – зазначається у відповіді.

За день до ефіру відповідь на запит отримала і програма «Схеми» – з аналогічним текстом: у президента лише визнали сам факт поїздки і запевнили, що він задекларує витрати на неї.

Утім, без відповіді залишились такі наші запитання, на які, як сподівається редакція, президент дасть відповідь суспільству хоча б після публікації:

У який спосіб здійснювалась оплата за переліт та проживання?

Хто був разом із президентом на борту літака під час цих перельотів Київ–Мале–Київ?

У яку суму обійшовся відпочинок на Мальдівах загалом?

Чи зустрічався Порошенко з кимось з офіційних осіб інших країн, політиками чи бізнесменами під час перебування на Мальдівах у період відпустки?

Та чи проходив він паспортний та митний контроль на вильоті 1 січня та 8 січня після прильоту до Києва?

Не менше запитань залишаються і поза офіційним запитом, утім, вже більше риторичних.

Якщо президент не приховував свій різдвяний відпочинок Мальдівах, то чому визнав цей факт тільки після того, як «Схеми» продемонстрували у запиті на його ім’я конкретні докази?

Якщо президент не приховував свій різдвяний відпочинок Мальдівах, тоді чому фігурував на курорті як Mr. Petro Incognito? Чому не прилетів у аеропорт «Бориспіль» і не вийшов через Зал офіційних делегацій?

Або не вийшов через бізнес-термінал аеропорту «Київ», а виїхав через таємні ворота?

Якщо президент не приховував свій різдвяний відпочинок на Мальдівах, тоді чому президента з метою безпеки не зустрічав звичний президентський кортеж?

І нарешті, чому на рейсі не були зареєстровані ані він, ані члени його родини?

У скільки обійшлася відпустка президента?

У відповіді на запит у Порошенка пообіцяли, що він задекларує усі витрати на цей відпочинок. Як підрахувала редакція, в гривнях це має бути восьмизначна цифра.

Адже арифметика виходить ось така:

– Переліт на чартері з очікуванням: 188 тисяч доларів (або 154 тисячі євро, як зазначили у турецькій компанії Setair).

– Оренда вілли на окремому острові на курорті «Шеваль Блан» за 6 ночей: 276 000 доларів.

– Додаткові витрати та харчування на острові: 37 550 доларів.

Виходить, усього президент України Петро Порошенко витратив на тижневу, як її назвали в Адміністрації президента, «коротку» рідзвяну відпустку на Мальдівських островах не менше ніж 500 тисяч доларів. А це – більше ніж 14 мільйонів гривень.