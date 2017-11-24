Нацполіція і бізнес: державні порти на двох (розслідування)

Заступник голови Національної поліції України Ігор Купранець та брат фігуранта справи НАБУ про розкрадання сотень мільйонів гривень на «Запоріжжяобленерго» бізнесмен Леонід Крючков. Здавалось би, що між ними може бути спільного? Саме на цих двох впливових людей вивело розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») про державні морські порти України, а саме: про новостворену фірму, яка почала у них активно заробляти.

Українські морські порти – стратегічно важливі для держави об'єкти. Через них, зокрема, в Україну прибуває частина вугілля і нафтопродуктів та йдуть на експорт зернові та метал.

Після анексії Криму Росією у підпорядкуванні Адміністрації морських портів України лишилось 13 портів. Найбільші з них – «Южний», Одеський, Миколаївський та Чорноморський.

В усіх портах існує перелік послуг, якими користуються власники суден або ж їхні представники.

Наприклад, це буксирування суден, їхнє швартування, перевезення вантажів територією порту.

Але цьогоріч представники судновласників помітили: у кількох портах за швартування суден замість держави гроші почали збирати приватні компанії з однієї групи. Її назва – «Портосервіс-Україна».

Впродовж останнього року ця компанія розпочала свою діяльність щонайменше в чотирьох портах – у Бердянську, Миколаєві, Чорноморську та Херсоні.

Представники агентських компаній кажуть: після того, як «Портосервіс» починав працювати в порту, сам порт нібито припиняв надавати послуги швартування. При цьому в Чорноморську та Миколаєві «Портосервіс» на старті запропонував дещо нижчі тарифи, ніж були в порту.

«На прикладі Бердянська, Миколаєва – після того, як заходить компанія «Портосервіс», дивним чином зникають всі конкуренти», – зазначає директор агентської компанії «Новік» Таріел Хаджишвілі.

«Розпочалося в середині січня зі дзвінка з адміністрації Миколаївського порту стосовно того, що віднині ви маєте працювати з такою компанією швартових послуг, як «Портосервіс». А до цього ці послуги надавались адміністрацією Миколаївського порту», – додає співробітник ТОВ «Пасіфік Мерітайм» Станіслав Наливайко.

На початку листопада компанія «Портосервіс» почала активну діяльність і в порту Чорноморська. Відмова однієї з фірм підписувати такий договір завершилась кількагодинним простоєм судна.

«Після того, як ми подали заявку на швартування, нам почали дзвонити диспетчери зміни з проханням перездати заявку на «Портосервіс», бо наше судно нібито не буде відшвартоване. Диспетчери продовжували наполягати на тому, що у порту немає своєї швартувальної бригади, що нібито в один день всі швартувальники порту звільнились, і зараз вони працюють в компанії «Портосервіс». У нашому договорі з портом прописано, що вони повинні щонайменше за три місяці повідомити нас про те, що вони не будуть надавати ту чи іншу послугу. Порт цього, на жаль, не зробив», – наголошує Хаджишвілі.

Водночас у Чорноморській філії Адміністрації морських портів запевняють, нібито монополії на швартування у жодної компанії немає.

«У нас немає монопольного права на проведення швартування. У нас – не одна компанія, яка здійснює операції швартування», – зазначає заступник начальника з логістики Чорноморської філії АМПУ Юрій Соколов.

У прес-службі Адміністрації морських портів України «Схемам» повідомили, що замовленням послуг швартування займаються власники суден або їхні агенти, і вони самі можуть обирати оператора швартувальних послуг. При цьому Адміністрація морських портів України не укладає прямі договори на надання послуг швартування.

У переддень ефіру Адміністрація морських портів також надіслала до редакції дані про те, хто в Чорноморському порту надає послуги швартування. У цих даних взагалі відсутня компанія «Портосервіс» – що викликало сумніви в актуальності цих даних.

Аналогічна історія – з переліком швартувальників у Миколаєві. Частина вказаних фірм послуги швартування вже не надають. Ще одна з компаній зазначила: послуги швартування надаються лише при оплаті також послуг перевалки вантажу. Отримати відповіді від решти фірм на момент виходу сюжету не вдалося.

Скільки коштує зашвартувати плавзасіб? Це залежить від його розміру – згідно з тарифами «Портосервісу», разовий платіж може становити в середньому від 3 до 10 тисяч гривень за одне судно. Чим більше кораблів, тим більше отримує швартувальник.

Найактивнішу діяльність нова приватна компанія розгорнула в Миколаєві. Із власних джерел у податковій «Схеми» дізнались, що за вісім місяців цього року фірма «Портосервіс-Миколаїв» заробила майже 10 мільйонів гривень. За даними Адміністрації морських портів, ця фірма, окрім Миколаєва, також працює у Херсоні.

«Ці всі послуги, на мою думку, повинні надаватися або за нуль, або державними компаніями, бо тут приватні компанії не створюють конкурентну додаткову вартість», – вважає міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

​Хто ж стоїть за активним швартувальним стартапом?

«Портосервіс-Миколаїв» належить компанії «Портосервіс-Україна», за якою стоїть офшорна фірма з Белізу «Фенелон Інвестментс». Бенефіціарним власником у реєстрі вказаний директор «Портосервісу», прописаний у Миколаєві Анатолій Онч. «Схеми» подзвонили Ончу, однак спілкуватись із журналістами він відмовився.

Та чи дійсно він є кінцевим власником фірми «Портосервіс-Україна»? У реєстрі юридичних осіб «Схеми» відшукали ще одну фірму, 99 відсотками якої володіє ця ж офшорна фірма з Белізу. Це «Транспортна компанія «Укрморсервіс». Тут кінцевим власником вказаний киянин Леонід Крючков.

Леонід Крючков – це молодший брат народного депутата 5-го скликання Дмитра Крючкова. Національне антикорупційне бюро підозрювало Дмитра Крючкова в можливому розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», але справа поки так і не дійшла до суду.

Раніше в інтерв’ю голова Національної комісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк зазначав, що до Крючкових прихильно ставився близький товариш президента Ігор Кононенко.

«Якщо брати Крючкова, ми бачимо його фірми впродовж багатьох років, що це та фірма, на яку перекидається віз із грішми в будь-яких сферах. Раніше це був «Енергоатом», потім почалися енергетичні якісь речі», – вказує редактор сайту «Наші гроші» Олекса Шалайський.

Сам Леонід Крючков в 2014–2015 роках був заступником директора компанії «Укрінмаш», яка входить до державного концерну «Укроборонпром».

Однак сьогодні він – непублічний бізнесмен, який тримається щодалі від уваги журналістів. «Схеми» встановили, що Крючков проживає в центрі Києва в помешканні, записаному на іншу особу.

Під час зустрічі з журналістами він не захотів відповісти, який стосунок він має до фірми «Портосервіс-Україна». А згодом підприємець надіслав письмову відповідь, де визнав причетність до бізнесу в державних портах.

«Цей різновид послуг є вільноринковим. Ми провели аналіз усіх портів і ринку швартових послуг, розроблена калькуляція можливих витрат. У результаті ми отримали вартість послуги, яка менше від тарифу, запропонованого Адміністрацією морських портів України», – наголошує Крючков у письмовій відповіді.

«Схеми» проаналізували, з ким «Портосервіс» підтримує ділові відносини. І виявили, що близько половини зароблених коштів «Портосервіс-Миколаїв» у цьому році переказував київській компанії «Елітбудгруп».

Ця компанія зводить новий бізнес-центр на місці знесеної будівлі, яку фірма придбала в 2016-му.

Фірмою «Елітбудгруп» володіють двоє людей. Перший – киянин Олександр Ємельянов – директор та співзасновник низки компаній, що пов’язані з Леонідом Крючковим. Цього року він отримав ділянку в елітному передмісті Києва – та невдовзі продав її Леоніду Крючкову.

Ємельянов відмовився коментувати «Схемам» діяльність своєї компанії.

Другий власник фірми, на яку «Портосервіс» переказала суттєву частину коштів, – це житель села Добряни на Львівщині Володимир Голиш. Схоже, він може бути пов’язаним з Ігорем Купранцем – високопосадовцем Національної поліції. Купранець очолює департамент захисту економіки та є заступником голови Нацполіції.

Наприклад, раніше Голиш був директором фірми «Берком Інвест Захід», якою володіла Ольга Юзвенко. Це – партнерка по фірмах «Енівей» та «Львівський сад» Наталії Купранець – вже колишньої дружини Ігоря Купранця, з якою він розлучився цього року.

Окрім того, співвласник «Елітбудгруп» Володимир Голиш був прописаний в одному будинку в селі Добряни з родичами Ігоря Купранця. Зараз він живе у власному будинку, зареєстрованому в 2015 році. Коли журналісти Радіо Свобода відвідали його в Добрянах, Голиш запевняв, що з Купранцем не знайомий. Та згодом у телефонній розмові Голиш визнав: він таки знайомий із батьком Ігоря Купранця Михайлом.

Із Миколаївським портом Купранця може пов’язувати ще одна приватна фірма – «Альфа Безпека». Вона за державні гроші охороняє пропускні пункти в порту з кінця 2016 року.

Із договорів, підписаних між «Альфа Безпекою» та Миколаївським портом, видно: раніше компанія «Альфа Безпека» була зареєстрована в приміщенні, що належить батькові Ігоря Купранця Михайлу.

Колишній власник «Альфа Безпеки» Леонід Матейко – як і співвласник вже згаданої фірми «Елітбудгруп» Володимир Голиш – теж свого часу був директором фірми «Берком Інвест Захід». Також Матейко має спільний бізнес із батьком Ігоря Купранця та працює директором в компаніях колишньої дружини впливового поліцейського.

А нинішній власник «Альфа Безпеки» Микола Марченко у 2016-му був першим заступником Купранця – і пішов з посади у бізнес. Схоже, що родини Купранця та Марченка можуть мати досить хороші стосунки.

Наприклад, в 2009-му мати Ігоря Купранця та дружина Миколи Марченка мали спільну компанію. А зараз вже колишня теща Купранця та теща Марченка спільно володіють земельною ділянкою між їхніми будинками в Києві.

Більше того, при розлученні Купранець із дружиною в суді зафіксували, що ще якийсь час вони житимуть в одному помешканні – хоч нібито вже не мають спільного побуту. Щоб засвідчити це, до суду запросили двох свідків – одним із них був Марченко.

Коли «Схеми» приїхали до начальника департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Купранця з питаннями щодо його можливого стосунку до бізнесу на державних морських портах, той не захотів спілкуватись із журналістами ні особисто, ні телефоном.

Знімальна група «Схем» зафільмувала Леоніда Крючкова під час його візиту до Адміністрації президента ввечері 22 листопада. Він відмовився відповісти, що пов’язує його з Купранцем, та зазначив, що це особисте питання.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи дані, озвучені в розслідуванні, пообіцяв після сюжету «Схем» направити в порти перевірку.

«Я сподіваюся, що за підсумками вашого розслідування і за тими матеріалами, які в нас будуть, ми зможемо просто направити перевірки і з’ясувати, чи був завданий збиток для державної компанії за рахунок таких речей. Якщо так – то тоді керівництво буде, відповідно, притягнуто або до дисциплінарної відповідальності, або до звільнення», – наголосив Омелян.

При підготовці цього матеріалу автори з-поміж різних джерел використовували аналітичну систему YouControl, дані з якої були підтверджені у офіційних державних реєстрах.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: ​