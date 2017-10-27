Битва за «Парковий». Хто тепер контролює «вертолітний майданчик Януковича» (розслідування)

КВЦ «Парковий» – конгресно-виставковий центр разом із вертолітним майданчиком у серці Києва. Цей об’єкт був зведений найближчим оточенням Віктора Януковича – дані про його фінансування та будівництво були знайдені у резиденції «Межигір’я». Нещодавно цю будівлю захопили українські праворадикали з вимогою забрати об’єкт у людей Януковича на користь держави. Але президент України Петро Порошенко поспішив запевнити, що вертолітний майданчик вже у державній власності. «Схеми» вирішили перевірити, що саме мав на увазі президент. Адже насправді цей об’єкт у центрі Києва досі належить приватній фірмі, а не державі. Чому президент поспішив прозвітувати про те, чого немає? І кому насправді належить вертолітний майданчик у центрі Києва? Розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Вертолітний майданчик у центрі Києва на схилі Дніпра був збудований під час президентства Віктора Януковича. Спершу запланований як місце для злету та посадки гелікоптерів, він зрештою перетворився на цілий конгресно-виставковий комплекс із дата-центром.

Офіційно комплекс «Парковий» оформили на компанію «Амадеус Ко» з офшорним корінням. Та після втечі Януковича з України в лютому 2014 року учасники проекту «Януковичлікс», які досліджували покинуті в резиденції документи, встановили: за будівництвом зокрема стояла компанія «Танталіт». Це фірма, на яку була записана резиденція Межигір’я під Києвом, де й мешкав Віктор Янукович.

Знайдені в «Межигір’ї» документи свідчать: працівники «Танталіта» ретельно контролювали будівництво вертолітного майданчика та оформлення деяких документів для компанії.

Після Євромайдану будівництво вертолітного майданчика стало одним із епізодів великої справи Генеральної прокуратури проти Януковича та його поплічників. Згодом же історія надання в оренду земельної ділянки та будівництва вертолітного майданчика була виділена в окрему справу.

Уже в липні 2017-го Генпрокуратура повідомила про підозру у справі колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому, який перебуває за кордоном: його звинуватили у незаконному виділенні землі під КВЦ «Парковий», яку взяв в оренду на 25 років «Амадеус Ко». Однак ні сам Янукович, ні інші високопосадовці, які могли стояти за відмиванням коштів для будівництва майданчика, підозри у цій справі поки не отримали.

Захоплення праворадикалами та реакція президента

Увагу до «Паркового» у жовтні 2017 року привернули члени праворадикальної партії «Національний корпус». Разом зі «Свободою» та «Правим сектором» вони захопили будівлю, закликаючи націоналізувати її.

«Держава має принаймні показати власника, зрозуміти, хто цей власник, звідки, куди іде прибуток з цього приміщення, і якщо виявиться, що це дійсно є ті, хто правив і грабував в 2010-13 роках, то, відповідно, держава має зробити висновки. І ми закликаємо державу взяти об’єкт під свій контроль і, очевидно, з його перепродажем», – так пояснив захоплення комплексу речник «Національного корпусу»​ Олександр Алфьоров.

У Печерському управлінні поліції повідомили, що кримінальне провадження відкрито не було у зв’язку з тим, що з офіційними заявами щодо захоплення будівлі до працівників поліції ніхто не звертався.

Захоплення будівлі одразу ж розкритикував президент Петро Порошенко.

«Інколи прикладом стукання у відкриті двері є захоплення вертолітного майданчика з вимогою повернути його в державну власність, коли він уже рішенням прокуратури і є в державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду», – заявив Порошенко.

Дані про те, що «Парковий» вже нібито перебуває в державній власності, поширила і речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Щоправда, за кілька годин вона відредагувала свою публікацію, вказавши, що об’єкт перебуває «під арештом і в управлінні державним підприємством».

Що ж сталося насправді? Чи дійсно так званий «майданчик Януковича» вже став державним, як каже президент? Або ж посадовці маніпулюють та випереджають події?

Кому належить КВЦ «Парковий» та хто на ньому тепер заробляє?

За даними реєстру прав на нерухоме майно, будівля «Паркового» і досі перебуває у власності приватної фірми «Амадеус Ко». Споруда під арештом із 2015 року – це значить, що відтоді власник не мав можливості її продати, але міг нею користуватися.

Та у 2016-му вже прокуратура Києва відкрила ще одну справу щодо зловживань при виділенні ділянки, яку було передано в оренду компанії «Амадеус Ко», та будівництва майданчика. У рамках цього провадження влітку 2017 року Апеляційний суд Києва заборонив «Амадеусу Ко» не лише відчужувати, а й користуватися і розпоряджатися майном комплексу.

«Амадеус Ко» є власником, але всіх повноважень власника його позбавили. Тобто, відповідно до змісту рішення, має зайти державне підприємство, яке замість власника повинне робити все, стати фактичним власником, якщо так можна висловитись», – зазначає адвокат ТОВ «Амадеус Ко» Олександр Салазський.

Та попри це в компанії визнають: «Амадеус Ко» і досі продовжує збирати гроші з орендарів та платить охоронцям і прибиральникам.

«У нас є обов’язки, які в нас зафіксовані договорами оренди, які були підписані ще до рішення суду. Тому ми продовжуємо виконувати наші зобов’язання перед нашими орендарями, які були закріплені до рішення суду, – вказує директор «Амадеус Ко» Антон Озадовський. – Ми зараз не підписуємо нових договорів з того часу, як ми отримали рішення суду останнє».

Та навіть старі угоди оренди приносять «Амадеусу Ко» стабільний прибуток. Із власних джерел у податковій «Схеми» дізнались, що, наприклад, близько мільйона гривень щомісяця «Амадеусу Ко» сплачує компанія «Анте медіам» – власник розташованого в «Парковому» дата-центру. Ще близько 400 тисяч гривень щомісяця платить ресторан, розташований в «Парковому».

​Отримував «Амадеус» і кошти з державного бюджету. Національна суспільна телерадіокомпанія України мала сплатити понад мільйон гривень за використання приміщень під час конкурсу «Євробачення».

Щоправда, і витрати у комплексу чималі: в деякі місяці близько мільйона гривень йде лише на електроенергію.

У річних звітах фірма показує чистий збиток, при цьому виручка за 2016 рік становила близько 40 мільйонів гривень, за 2015-й – близько 20 мільйонів гривень.

Тож із серпня приватне майно за рішенням суду мало перейти не у власність, як поквапився заявити президент, а в оперативне управління державі.

Право оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані суд передав держпідприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Але і цього поки не трапилось. За майже три місяці після винесення ухвали суду державне підприємство так і не почало управляти майном «Амадеуса».

«Ми ще не були на тому об’єкті. Наскільки там складна процедура передачі, ми не розуміємо. Поки що ми приймали його як речовий доказ, відповідно до протоколу прокуратури міста Києва. Далі у нас, оскільки ми маємо здійснювати якісь управлінські функції, розмежовувати бухгалтерію і таке інше, двічі вже звернулися до прокуратури з проханням забезпечити нам доступ до об’єкта. Поки що, я так розумію, прокуратура також має звернутись до суду, отримати відповідні ухвали, щоб можна було вже зайти», – повідомляє керівник ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» Руслан Сіробаба.

Тінь Януковича

Хто ж стоїть за фірмою «Амадеус Ко» зараз? Директор компанії кінцевих власників не називає.

«Власником компанії «Амадеус Ко» є іноземний інвестор та, наскільки мені відомо, громадянин України. Що там відбувається в корпоративних відносинах далі, мені невідомо. Власники компанії ТОВ «Амадеус Ко» не змінювались», – запевняє Озадовський.

Озадовський додав, що в останні роки він не контактував з власниками підприємства та наразі вплив на роботу компанії нібито має лише він сам.

Згідно з даними реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в «Амадеуса Ко» є два офіційні власники. Це киянин Олександр Хом’як, який перебуває в розшуку, та британська компанія Fineroad Business LLP. За нею стоять дві офшорні компанії з острова Невіс.

З судових ухвал виявилось, що раніше офіційним директором та власницею Fineroad Business LLP була Надія Собчук – колишня співробітниця «Радикал Банку», який нібито входив до сфери впливу Януковича.

На допиті вона розповіла, що документи підписувала за грошову винагороду на вимогу керівництва «Радикал Банку» і юриста фірми «Танталіт».

Однак з кінця 2016-го британську компанію за документами контролює інша людина. Це також громадянин України – його звати Яшар Ходжаєв і він зареєстрований у Єнакієвому, рідному місті Віктора Януковича. Хто ж він?

Ходжаєв не надто схожий на справжнього бізнесмена, що мав фінансову змогу стати власником вертолітного майданчика в центрі столиці. Але схоже, що він і раніше фігурував у схемах так званої сім’ї Януковича.

Наприклад, певний час після Євромайдану на Ходжаєва був записаний офісний центр у Києві, який до того належав до сфери впливу компанії «Танталіт».

Але «Схеми» знайшли ім’я Ходжаєва у ще одній цікавій історії. За інформацією «Української правди», у 2015-му в рамках справи щодо кредитування регіональних залізниць «Всеукраїнським банком розвитку» сина Януковича було арештовано низку рахунків у цьому банку.

Та в грудні 2016-го Печерський суд Києва ухвалює рішення про зняття арешту з частини рахунків. Чому? Бо їхні формальні власники – колишні працівники банку Януковича – пояснили походження великих сум на своїх рахунках наступним чином: мовляв вони всі позичили їх в однієї людини – Яшара Ходжаєва.

У цих випадках адвокатом був Олександр Салазський – саме він зараз представляє компанію «Амадеус Ко». У судовому реєстрі можна знайти згадки про те, що раніше він представляв підприємства корпорації МАКО сина президента Олександра Януковича. Салазський запевняє, ніби з Ходжаєвим ніколи не спілкувався, а довідки про його доходи для суду отримав від клієнтів.

Салазський є співвласником адвокатського об’єднання «Бона Фідес» разом із вихідцем із Єнакієвого Денисом Козлітіним. Раніше він працював у структурі МАКО-Холдингу.

Взимку 2017-го суд арештував і рахунок самого Ходжаєва в одному з банків. За версією прокуратури, фактичним власником коштів був син Януковича, оскільки Ходжаєв нібито не мав законних доходів, які б відповідали обсягам його депозитів.

Тож видається, що вертолітний майданчик і досі можуть контролювати люди, пов’язані з Віктором Януковичем. А заяви провладних політиків наразі більше схожі на піар для демонстрації ще не досягнутих успіхів у розслідуванні справ щодо злочинів колишньої влади.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»:

​При підготовці цього матеріалу автори з-поміж різних джерел використовували аналітичну систему YouControl, дані з якої були підтверджені у офіційних державних реєстрах.