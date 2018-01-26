У ГПУ заявляють про готовність розслідувати тиск на журналістів «Схем»

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган пропонує журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», надати ГПУ факти погроз, фейкових листів, що свідчать про тиск на них.

«Звертаюся до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача із пропозицією написати заяву на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка у зв’язку із викладеними ним фактами у мережі Фейсбук про тиск, який він пов’язує із виходом розслідування «Мr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента»… Генеральний прокурор України готовий зареєструвати кримінальне провадження для проведення слідчих дій за даним фактом», – написала Сарган у Facebook.

Наразі журналісти програми радяться з юристами, чи подавати заяву. Натомість у своїй заяві у Facebookжурналісти нагадують, що у прокуратурі вже є справи, що стосуються перешкоджання роботи редакції, які місяцями не розслідуються.

«Прокуратура Київської області вже має провадження про перешкоджання нашій законній журналістській діяльності з боку співробітників УДО – під час святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра. Провадження відкрите ще у вересні. За 4 місяці за участю журналістів не було проведено жодної слідчої дії», – йдеться в заяві.

«Чи за допомогою такого нового провадження про злами пошт і акаунтів в соцмережах генпрокурор (а отже й команда президента) отримає легальний доступ до телефонів працівників редакції – та узаконене право збору інформації про роботу журналістів програми розслідувань «Схеми»?», – додали в редакції.

Раніше президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент виступив із заявою на захист програми «Схеми» і засудив спроби перешкодити їхній роботі, «дискредитувати чи залякати їх, в інтернеті чи будь-яким іншим чином».

У нещодавньому розслідуванні програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» журналісти розповіли про таємну поїздку президента України Петра Порошенка у відпустку на Мальдіви. Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становить понад 14 мільйонів гривень. У відповіді на запит програми «Схеми» в Адміністрації президента зазначили, що це був «короткий відпочинок»: «Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації».

Нині сюжет має майже 600 тисяч переглядів на YouTube, багато людей побачили його на телебаченні. Але він також викликав критику декого з глядачів і прихильників президента Порошенка, які поставили під сумнів предмет і професійність розслідування.

Окрім того, журналісти зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах і месенджерах.