Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента («СХЕМИ» | ВИПУСК №157)

Як офіційний мільярдер, Петро Порошенко може собі дозволити відпустку у будь-якій країні світу. І як кожна людина – має право на відпочинок. Але як президент, повноваження якого керувати державою не припиняються ні на день протягом року, – він очевидно не мав би приховувати від суспільства інформацію про свою відсутність у країні.

Натомість за майже чотири роки на посаді українці чомусь дізнавались про те, що президент перебуває десь на відпочинку за кордоном, лише з чуток та випадкових фото.

Ось і цього разу в період новорічно-різдвяних свят інформація про приватний вояж президента на Мальдіви також була лише предметом пліток в інтернеті. Жодних офіційних підтверджень, як і завжди, не було.

Ми вирішили перевірити цю інформацію. Не тому, що президент нібито не має права відпочивати, – це не так. А тому, що він робить усе, аби приховати свої закордонні поїздки на відпочинок від суспільства.

Мова не лише про відсутність про це згадок на офіційному сайті. Чи відкрито виїжджав та заїжджав на територію аеропорту у супроводі поліції, УДО та нацгвардійців, як це завжди буває, коли він вирушає у відрядження? Чи був він у списку пасажирів літака, яким летів? Під яким ім’ям зупинився на курорті?

Ми знайшли острів, на якому зупинився Петро Порошенко на Мальдівах, дізнались, яким літаком він туди діставався, та порахували, скільки витратив український президент на свій таємний різдвяний відпочинок. Розслідування Михайла Ткача.