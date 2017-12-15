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15 Грудень 2017, Київ 15:10
«СХЕМИ»

Павло Фукс. Новий український олігарх? («СХЕМИ» | ВИПУСК №155)

Ще донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині ж він – київський підприємець, який має, як стверджує сам, український паспорт. За короткий період його ім’я спливало в низці журналістських розслідувань про ледь не масову скупку українських активів. Хто дав зелене світло вчорашньому росіянину на входження в рейтинги найбагатших людей України? Адже історія показує, що без впливових друзів та перепустки у найвищі кабінети в Україні олігархом ще не ставав ніхто. Розслідування Михайла Ткача

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