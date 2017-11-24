Нацполіція і бізнес: державні порти на двох («СХЕМИ» | ВИПУСК №152)

Порти на двох

Заступник голови Національної поліції Ігор Купранець та брат фігуранта справи про розкрадання сотень мільйонів гривень на «Запоріжжяобленерго» бізнесмен Леонід Крючков. Здавалося б, що між ними може бути спільного? Саме на цих двох впливових людей вивело розслідування Катерини Каплюк про державні морські порти України – а саме про новостворену фірму, яка почала на них активно заробляти. Порти на двох. Спеціальне розслідування з українського Півдня.

​Театр одного президента

Нещодавно відкрили Київський академічний драматичний театр на Подолі.

Якщо прогулюватись повз, то побачити на ньому можна лише одну табличку – з подякою меценату кондитерській корпорації «Рошен», яка допомогла з будівництвом фінансово. Може навіть скластись враження, що запуск театру – це виняткова заслуга приватної корпорації президента. Але насправді не менше грошей у його відбудову вклали і самі кияни – через фінансування довгобуду з бюджету міста протягом довгих років. Правда, ці гроші киян, схоже, витрачались неефективно – частину бюджетних коштів могли просто розікрасти, про що ще за минулої влади повідомляли правоохоронці. Утім, за це досі не було нікого покарано, а кримінальні справи про це наразі поховані. Про невстановлену справедливість – Максим Савчук.