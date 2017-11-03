«Рюкзаки Авакова»: від розслідування «Схем» до підозри («СХЕМИ» | ВИПУСК №149)

«Рюкзаки Авакова»: від розслідування «Схем» до підозри

Півтора роки тому редакція програми «Схеми» звернула увагу на цікаві кадри, що потрапили в мережу. Відео з кабінету в Міністерстві внутрішніх справ, на яких обговорювалась закупівля рюкзаків для Нацгвардії в обхід законної процедури тендеру. Відеодоказ корупційної змови. В якій, до того ж, замішаний син міністра. Таке не часто побачиш на власні очі. Тоді ми проаналізували ці кадри, зіставили з закупівлею рюкзаків, що дійсно відбулась у той час, і надали історії розголосу. Новостворені органи НАБУ та антикорупційна прокуратура розпочали своє офіційне розслідування. Тепер, через півтора року, фігурантам відео оголошена підозра. Як це було – дивіться далі.

«Сумихімпром»: «державний» завод Фірташа

Олігарх Дмитро Фірташ – хімічний та газовий магнат. Один із фінансових стовпів влади Віктора Януковича. Уже протягом трьох років Фірташ перебуває під слідством в Австрії, але його компанії і далі заробляють в Україні. Більше того, навіть після Революції гідності олігарх Фірташ продовжує контролювати не тільки свої, а й державні компанії. Наприклад, хімічний комбінат «Сумихімпром». Розслідування Георгія Шабаєва.