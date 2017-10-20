Не ProZorro: спортивний інтерес заступника міністра спорту («СХЕМИ» | ВИПУСК №147)

Не ProZorro: спортивний інтерес заступника міністра спорту

З 2015 року спортивні федерації в Україні мають можливість напряму отримувати і розпоряджатися бюджетними коштами для організації та проведення спортивних заходів. Такий експеримент мав спростити життя тренерам і спортсменам: вони отримали можливість використовувати бюджетні кошти без посередника – Міністерства молоді та спорту. Але наскільки прозоро тепер витрачаються гроші? Ми виявили, що Федерація легкої атлетики, яку очолює заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, отримує найбільші обсяги фінансування з державного бюджету з-поміж усіх федерацій, які беруть участь в експерименті. При цьому заступник міністра неодноразово підписував доповідні для своєї ж федерації, якими дозволяв фінансувати змагання в обхід системи електронних закупівель про обов’язковість використання якої є окремий наказ міністерства. Усе це може свідчити про конфлікт інтересів у заступника міністра Ігоря Гоцула. Тобто про приватний інтерес у галузі, в якій він виконує службові повноваження. Розбирався Максим Савчук.​

VIP-пенсія екс-заступника Матіоса

Українські пенсіонери – одні з найбідніших у Європі. На збільшення пенсійного забезпеченння у бюджеті грошей систематично бракує. Ще з 2015 року існує ліміт, вище якого пересічній людині пенсію не нарахують, – це близько 11 тисяч гривень. Але декому вдається хитрощами обійти це обмеження. І через сумнівне та ще й приховане рішення суду домогтися пенсії у десятки тисяч гривень. Пенсійна історія одного дуже впливового прокурора – від Валерії Єгошиної.