VIP-ювіляр: високі гості та «лакеї» Гелетея («СХЕМИ» | ВИПУСК №144)

VIP-ювіляр: високі гості та «лакеї» Гелетея

Набуло широкого розголосу розслідування програми «Схеми» про святкування весілля сина Генпрокурора Юрія Луценка у компанії найвищого керівництва держави – міністрів, народних депутатів та навіть самого президента країни.

На приватному святі був задіяний суттєвий бюджетний ресурс – службові автівки генпрокуратури, карети швидкої допомоги та навіть пожежна машина, а свято обслуговували працівники Управління державної охорони, яких задіяли не лише для охорони перших осіб держави, а й доручили виконувати не властиві їм функції.

Сам Генпрокурор здебільшого відмовчався стосовно цих фактів. Основний удар на себе взяв голова Управління державної охорони Валерій Гелетей. Мовляв, це він вирішує, скільки відправляти підлеглих та заходи за участю перших осіб держави, і що саме їм там робити.

У журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») закрався сумнів, чи, бува, начальник УДО Валерій Гелетей не зловживає своїм становищем, систематично залучаючи своїх підлеглих для виконання не пов'язаних із держслужбою функцій? Не лише у випадку обслуговування весілля генпрокурорського сина, а й на інших приватних подіях.

Наприклад, на власному дні народження, свідками якого знімальна група програми стала наприкінці серпня...

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Позичене життя Володимира Гуцуляка

Один із ключових департаментів Генпрокуратури – з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – нерідко звинувачували у зведенні рахунків з політичними та бізнесовими опонентами владної верхівки. Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») придивилась до стилю життя очільника цього легендарного департаменту Володимира Гуцуляка. Попри порівняно невелику бюджетну зарплату, йому вдається жити на широку ногу. Як – з’ясовувала Катерина Каплюк.