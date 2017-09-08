Захоплені береги Одеси («СХЕМИ» | ВИПУСК №141)

Захоплені береги Одеси

Після анексії Криму Росією популярність одеських пляжів для літнього відпочинку біля моря суттєво зросла. Та чи вистачить моря всім? Тим паче тут давно панують свої, неписані закони, що йдуть врозріз навіть із Конституцією України. Так, безкоштовний доступ до усіх водойм країни, у тому числі до моря, не може бути обмежений. Але в Одесі міські пляжі давно в оренді у ділків, які беруть плату не лише за додаткові послуги на пляжі, як це мало б бути, а й просто за прохід до моря – без квитка на пляж не пустять. Валерія Єгошина поїхала на перевірку одеських пляжів і виявила, хто і як порушує базові права людини та як із цим можна боротись.