Австрійський вояж судді Ємельянова («СХЕМИ» | ВИПУСК №138)

Австрійський вояж судді Ємельянова

Двоє відомих суддів часів Януковича – Віктор Татьков (тоді голова Вищого господарського суду України) та його заступник Артур Ємельянов – ставали фігурантами численних журналістських розслідувань про корупцію, рейдерство і таке інше.

Тепер за обох взялася й Генпрокуратура – вони проходять по одній кримінальній справі. Ось тільки Віктор Татьков уже втік за кордон. А Артур Ємельянов перебував на підписці про невиїзд. Аж допоки ми його нещодавно не зустріли у літаку на рейсі «Київ–Відень». Хто і чому зняв із судді під слідством обмеження на пересування і чи повернеться він в Україну? Сергій Андрушко продовжить.

​ Зубик. Терещенки. Київ

Нещодавно небайдужі кияни забили на сполох: невідомі відгородили для висотного будівництва ділянку впритул до історичної садиби відомого роду Терещенків, яка і без того повільно руйнується у руках недобросовісного нинішнього власника. Тоді ми з’ясували, що за зухвалий проект взявся впливовий забудовник – компанія, пов’язана з народним депутатом Володимиром Зубиком. Після нашого сюжету люди вийшли на протести, Нацполіція відкрила кримінальну справу, а державні пам’яткоохоронці навіть видали припис із вимогою зупинити висотне будівництво у центрі Києва. Валерія Єгошина перевіряла, чи виконала цю заборону фірма з оточення впливового народного депутата.