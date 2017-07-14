Австрійський вояж судді Ємельянова (розслідування)

Двоє відомих суддів часів Януковича – тодішній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов – ставали фігурантами численних журналістських розслідувань про втручання в роботу судів, корупцію та навіть рейдерство. Тепер за обох взялася й Генпрокуратура – вони проходять по одній кримінальній справі. Ось тільки Віктор Татьков уже втік за кордон. А Артур Ємельянов перебував на підписці про невиїзд. Аж допоки ми його нещодавно не зустріли у літаку на рейсі «Київ-Відень». Хто і чому зняв із судді під слідством обмеження на пересування та чи повернеться він до України?

Аеропорт Відня, Австрія. Червень 2017 року. Артур Ємельянов, суддя Вищого господарського суду України, проходить реєстрацію.

​Це під час поїздки на редакторську конференцію у червні 2017-го зафіксувала журналістка Наталя Седлецька.

​Нічого незвичайного, якщо не враховувати, що раніше суд заборонив Ємельянову залишати межі Київської області. Суддя фігурує у справі за фактами втручання в діяльність судових органів, яку порушила Генпрокуратура.

Якщо є новини у цій справі, чому про це не відомо широкій громадськості?

«Це не просто суддя. Це один із тих двох суддів, які ще в часи Януковича вважалися архітекторами замовних суддівських рішень», – таку характеристику дав Ємельянову генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи на телеканалі Zik.

За президента Віктора Януковича Ємельянова перевели з Донецька і він очолив Господарський суд Києва, а потім став заступником голови Вищого господарського суду України. Одного року він задекларував 12 квартир і кілька будинків, але згодом більшість майна з його декларації зникла.

Сам Артур Ємельянов пояснював це розлученням: «У 2014 році я розлучився з дружиною. Після цього, відповідно до вимог оформлення декларації, я повинен був вказувати тільки те майно, яке належить мені та тим членам сім'ї, які зі мною проживають чи перебувають у родинних стосунках. Враховуючи, що 2 роки тому був розлучений, то майно, яке було її, з моєї декларації було викреслено».

Що ще відомо про цього суддю? «Схеми» раніше повідомляли, що в родини Ємельянова був спільний сумнівний бізнес із родиною нинішнього члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Разом вони володіли компанією ТОВ «Оздоровчий центр «Сесіль», яка у 2007 році отримала в оренду 7 гектарів заповідного лісу на Жуковому острові. Незаконність передачі землі згодом оскаржувала прокуратура.

Про цю історію суддя згадувати не любить: «Я не маю жодного стосунку до бізнесу Гречківського і ніколи не мав. Моя родина теж. В якийсь момент – у 2013 чи 2014 році – вона (дружина – ред.) справді була співзасновником, але потім вона долю продала».

Ємельянов за кордоном, але прокуратура про це не знає

Кримінальна справа, в якій фігурує Артур Ємельянов, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. І генпрокурор Юрій Луценко, і ГПУ часто інформували громадськість про цю справу. Зокрема, у 2016 році Луценко повідомляв Ємельянову про підозру на своїй сторінці у Facebook.

Але пояснення – як сталося, що цей суддя опинився за кордоном, журналістам «Схем» на сайті ГПУ знайти не вдалося.

Справою, де фігурує Ємельянов, займається Управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолює Сергій Горбатюк. До нього знімальна група і прийшла із запитанням: чи знає він і прокуратура, де перебуває цей суддя. Спочатку Горбатюк не зміг нам відповісти, але після телефонної розмови з прокурором (яку здійснив у присутності «Схем») пояснив: «Ні, на цей час не відомо…»

Заборона Ємельянову залишати межі Київської області тривала лише до 14 червня, а згодом, очевидно, не була продовжена, бо вже за кілька днів після цього журналісти програми «Схеми» зафіксували його у Відні. На робочому місці судді підтвердили, що він відсутній, бо перебуває у відпустці до 28 липня.

Як трапилось, що Ємельянову, якому генпрокурор Луценко оголошував підозру, дозволили виїжджати за кордон? Невже слідство не допускає, що він може втекти?

«Схеми» з’ясували, що обмеження щодо пересування з Ємельянова зняв Подільський суд Києва. Але це рішення у публічному реєстрі чомусь виявилося засекреченим.

«Суд продовжив обов’язки частково. В частині не виїздити за межі Київської області та здати закордонний паспорт – суд відмовив», – каже очільник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Також на уточнення він зазначив, що це було відкрите судове засідання: «Прокурор не клопотав про те, щоб цей судовий процес був закритий, відповідно, судом таке рішення не приймалося».

Водночас у Генпрокуратурі кажуть, що ще один підозрюваний у цій же справі – екс-очільник Вищого господарського суду Віктор Татьков – за кордоном і не планує повертатися.

«На сьогодні інший підозрюваний у цій справі колишній голова Вищого господарського суду Татьков перебуває в розшуку. І до моменту оголошення в розшук він перебував у Німеччині на лікуванні та вказував, що полікується і приїде, але з певного часу перестав виходити на зв'язок», – каже Горбатюк.

Рішення скасувати запобіжний захід ухвалила суддя Подільського районного суду Києва Валентина Декаленко. Чому було ухвалене саме таке рішення і чому воно виявилося засекреченим? Це суддя Декаленко відмовилася коментувати.

Водночас юристи запевняють, що таке засекречення – незаконне.

«У цьому рішення посилання на частину 4 статті 7 Закону «Про доступ до судових рішень». Ця частина визначає, що закривається тільки та інформація у рішенні, яка прийнята судом у закритому засіданні. Якщо рішення ухвалювалося у відкритому засіданні, воно має бути опубліковане повністю, за винятком тієї інформації, яка ідентифікує особу. Але повністю все рішення не показувати – це незаконно».

Судові рішення утаємничує… комп’ютерна мишка

Після листа від програми «Схеми» до Подільського районного суду щодо утаємничення судового рішення, у цьому суді розповіли: насправді у них сталася технічна помилка. На запитання, як саме ця помилка могла статися, керівниця апарату цього суду Галина Гур’єва відповіла: «Могла, оскільки ця інформація виставляється комп’ютером (це ж не людина написала від руки). Це виставляється комп’ютером, там ставиться галочка. Якщо ти мишкою махнеш в іншу сторону, то галочка може не поставитися».

Утім, попри технічну помилку, рішення і досі не стало публічним. Тексту рішення в суді журналістам теж не надали.

«Ситуація така, що доступ мають окремі учасники процесу і є певна процедура відображення в тексті. Тому безпосередньо зараз ми дати не можемо, але будемо робити все», – пояснив цю відмову голова Подільського районного суду Києва Василь Бородій.

Згодом він листом повідомив, що «з метою усунення виявленої помилки, 05.07.2017 року суддею Декаленко B.C. повторно відправлено до Єдиного державного реєстру судових рішень текст ухвали від 08.06.2017 року без будь-яких обмежень доступу».

Чому ж суд скасував запобіжний захід судді Ємельянову щодо невиїзду за межі Київської області? У прокуратурі розповіли про три аргументи.

«Перше – це те, що він має значний соціальний статус у суспільстві і позитивно характеризується, має міцні соціальні зв’язки, які не дозволять йому покидати місце свого проживання під час слідства. Друге – йому потрібно виїхати на лікування за кордон. І третє – за кордоном проживає його дочка», – пояснив «Схемам» Сергій Горбатюк.

Він також навів контраргументи у відповідь на заяву Ємельянова, що справа, в якій той фігурує, – замовлення: «Є перша частина – це, скажімо, зміна вибору суддів комп’ютером, а відповідно – програми автоматизованої системи. Інша частина – це створення груп суддів за спеціалізацією (подрібнення). Закон загалом дозволяє спеціалізації, але вони були подрібнені на більш ніж 40. І були такі ситуації, що під певну спеціалізацію були 2 чи навіть 1 суддя», – пояснив Горбатюк, додавши, що це вже є порушенням, бо має бути вибір.

Чому саме Австрія?

Чи випадково, що суддю Ємельянова помітили саме в Австрії? У Генпрокуратурі кажуть, що саме там може мешкати його донька та колишня дружина.

Також журналістам програми вдалося з’ясувати, що у Відні зареєстровані компанії на ім’я тепер уже колишньої дружини судді – Світлани Ємельянової. Вона є серед власників фірми AHL REAL KAV GmbH & Co KG, зареєстрованої на Тeinfaltstraße 9/3a – поруч із драматичним театром та неподалік від Віденської опери. За цією ж адресою зареєстрована ще одна компанія з дуже схожою назвою – AHL REAL PEU GmbH & Co KG.

Отже, «Схеми» помітили суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова в Австрії та дізналися, що суд дозволив йому залишати територію України, знявши з нього запобіжний захід про невиїзд з Київської області. Суддя ухвалила рішення попри інформацію, що інший підозрюваний у цій справі так і не повернувся з-за кордону. Судове рішення щодо зняття запобіжного заходу щодо невиїзду у Подільському суді засекретили. І лише завдяки листу програми у суді визнали, що це – помилка.

Ця помилка давала можливість уникнути розголосу у справі судді Вищого господарського суду Ємельянова. У суді пообіцяли розсекретити інформацію з судового засідання.

У Генпрокуратурі ж не виключають, що завершать досудове розслідування, де фігурує суддя Артур Ємельянов, до кінця року, аби передати справу до суду.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: