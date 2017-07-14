Заборонене будівництво під крилом депутата Зубика (спецрепортаж)

Нещодавно небайдужі кияни забили на сполох: невідомі відгородили для висотного будівництва ділянку впритул до історичної садиби відомого роду Терещенків, яка і без того повільно руйнується у руках недобросовісного нинішнього власника. Тоді «Схеми» з’ясували, що за зухвалий проект взявся впливовий забудовник – компанія, пов’язана з народним депутатом Володимиром Зубиком. Після сюжету люди вийшли на протести, Нацполіція відкрила кримінальну справу, а державні пам’яткоохоронці навіть видали припис із вимогою зупинити висотне будівництво у центрі Києва. Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») перевірили, чи виконала цю заборону фірма з оточення впливового народного депутата.

Садиба на бульварі Шевченка – пам’ятка архітектури та містобудування XIX сторіччя. Тривалий час тут жила родина меценатів Терещенків. Тепер будинок стоїть порожнім, руйнуючись у приватних руках. Раніше «Схеми» вже показували, як його занедбують нинішні власники-бізнесмени.

У лютому цього року громадські активісти Києва побачили тут будівельний паркан. Тоді щe ніхто нe знав, хто та що планує тут звести. Під час розслідування «Схеми» виявили, що фактичний контролeр фірми, яка планує збудувати висотку в охоронній зоні пам'ятки архітeктури, – eкс-рeгіонал Володимир Зубик. Протe, навіть після розголосу у ЗМІ, будівництво всe ж розпочалось.

За проектом, тут має вирости 17-поверховий офісно-готельний комплекс Leonis. Але будувати так високо тут заборонено низкою нормативних актів.

​Громадськість протестує

Наприкінці травня на ділянку заїхала будівельна техніка та почала земляні роботи.

Це помітили мешканці сусідніх будинків, які намагалися самотужки зупинити будівництво за допомогою петиції.

«Ми з сусідами мешкаємо в цьому будинку. Я живу з чоловіком та дітьми. Ми побачили це будівництво, яке почалася під нашими вікнами, дізналися, що воно незаконне, та підписали петицію, аби будівництво припинилося. Проте, незважаючи на петицію, здається, тут мер навіть приїжджав, будівництво триває», – каже мешканка сусіднього будинку Інна-Роксан Кузьміна.

Сусідство потенційної новобудови з історичною садибою Терещенків, яка вже зазнає пошкоджень, призвело до протесту не лише місцевих мешканців, а й дій профільних активістів.

У відповідь на письмові скарги активістів, прокуратура таки зобов’язала Нацполіцію порушити провадження за статтею про нищення, руйнування чи псування пам’яток. А інспектори міського Управління охорони культурної спадщини взагалі видали припис забудовнику з чіткою вказівкою – «зупинити будівництво».

«Схеми» вирішили перевірити, чи подіяла заборона. Із землі це зробити складно, навіть державним пам’яткоохоронцям – їх на будівельний майданчик не пустили, мовляв, приватна власність. А от з висоти все видно – як на долоні.

Як побачила знімальна група, ані руйнування сусідньої пам’ятки, ані приписи, заборони, відсутність дозвільних документів і навіть порушена кримінальна справа не зупиняють будівельників. Роботи активно ведуться.

​Загублена справа

Побачивши, що ворота відкриті для техніки, днями на майданчик намагалася прорватися громадська активістка, дружина нащадка власників садиби Терещенків – Олена Терещенко-Єскіна.

Активістка викликала поліцію за фактом незаконного будівництва та заявила про напад на неї. Але приїхали лише патрульні поліцейські, пояснюючи, що слідчі, які могли б арештувати техніку, на цей виклик реагувати не будуть – мовляв, подібна скарга вже була і поліція її розслідує.

«Незважаючи на всі документи, які ми надали правоохоронним органам, вчора ми констатували повне відновлення протиправних будівельних робіт. Поліціянти, посилаючись на те, що вони виїжджали вже на місце подій, що є кримінальне провадження, просто сказали: «Ми не приїдемо». Це передали ті поліціянти, яких ми викликали», – розповідає громадська діячка Олена Терещенко-Єскіна.

Щоб дізнатися, чому ж поліція не зупиняє будівництво у центрі міста до з’ясування його законності та за якою статтею вже зареєстроване кримінальне провадження щодо нього, знімальна група разом із активісткою прийшла у Шевченківське управління поліції.

Зрештою, після довгих пошуків та дзвінків, з’ясувалося, що заяви громадських активістів, дійсно, були, але слідчі вирішили взагалі не відкривати провадження. Бо протягом місяця не знайшли доказів злочину.

«Було зареєстровано два звернення по будівництву, до ЄРДР внесені вони не були», – уточнив начальник відділу моніторингу Шевченківського УП ГУНП Сергій Бульбич.

Тим часом активісти встигли написати ще одну заяву в прокуратуру. Там кримінальне провадження все ж відкрили і, зрештою, зобов’язали тих самих поліцейських таки розслідувати незаконне будівництво за статтею про самоправство (це самовільні дії, що караються штрафом, виправними роботами або трьома місяцями арешту – ред).

Хто будує?

Чому ж протести киян, громадських активістів, пам’яткоохоронців та порушені дві кримінальні справи досі не дали результату? Чому можуть ігноруватися заяви про злочин? Очевидно, відповіді на ці запитання може дати безпосередньо замовник будівництва? «Схеми» вже розповідали, хто реалізує зухвалий проект 17-поверхового готелю Leonis просто в історичному ареалі міста та впритул до пам’ятки архітектури в жалюгідному стані – садиби Терещенків.

Власник земельної ділянки – львівська фірма «Рома-М». Значну її частину бізнесмени викупили у міста ще в 2007 році за 6,5 мільйонів гривень, а меншу – орендують у міста.

Підрядником зазначена «Будівельна компанія «Інтергал-Буд». Власник землі і підрядник пов’язані між собою. Кінцевий бенефіціарний власник товариства «Рома-М» – Валерій Кулаков. Він же – формальний власник «Інтергал-Буду».

Донедавна Валерій Кулаков був ще й постійним помічником народного депутата з групи «Відродження», колишнього «регіонала» і «бютівця» Володимира Зубика.

До того ж і нинішній помічник Володимира Зубика Павло Зварич донедавна був керівником фірми, опосередковано пов’язаної з «Інтергал-Будом». Веде до компанії «Інтергал» навіть переадресація з депутатської пошти екс-регіонала.

Але, зрештою, Володимир Зубик, як і від попередніх його проектів, про які розповідали «Схеми», від будівництва на бульварі Шевченка відхрестився. Як і Валерій Кулаков.

Після того, як будівництво розпочалося, знімальна група програми хотіла запитати народного депутата, чи знає він про те, що люди протестують проти цього та про порушені кримінальні провадження, а також про існування припису із забороною будувати, та як може їх прокоментувати. Але народний депутат порадив звертатися до секретаря та кинув слухавку.

А поки впливовий депутат, до того ж, член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, який має зв’язок із компанією-забудовником, відмежовується від незаконного будівництва, робітники на місці кожного дня продовжують протиправні дії. Вочевидь, їх з певних причин не лякають ані візити мера, ані можливі рішучі дії влади та навіть два кримінальних провадження, за перебігом яких «Схеми» стежитимуть надалі.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: