«Еліта СБУ»: захисники економіки («СХЕМИ» | ВИПУСК №135)

«Еліта СБУ»: захисники економіки

В одному з попередніх випусків ми показали, на яких елітних автомобілях пересуваються працівники так званого економічного управління Служби безпеки України. Маючи середню зарплату приблизно 15 тисяч гривень на місяць, ці держслужбовці їздять на авто за десятки тисяч доларів. Викриття викликало бурхливу реакцію як у глядачів, так і в самій СБУ. «Схеми» вирішили придивилися до керівника цього підрозділу. Якою нерухомістю він володіє та чи може дозволити собі все це? І хоч СБУ всіляко намагається приховати за грифом таємності декларації не лише своїх секретних спецагентів, а й публічних працівників, ми і далі викриваємо розкішний спосіб їхнього життя. Валерія Єгошина продовжить.

Життя після гучних обшуків

Що відбувається після гучних обшуків, проведених прокуратурою? Наприклад, у 2015 році прокуратура Києва провела про обшук в Окружному адмінсуді столиці у справі щодо можливого ухвалення суддями судових рішень у той час, коли вони перебували не в суддівських кріслах, а на відпочинку за кордоном. Чим все закінчилось для суддів та для журналістів, які опублікували цю резонансну історію? З’ясовував Сергій Андрушко.