Держаукціони небаченої щедрості. Хто стоїть за зламом «СЕТАМ» («СХЕМИ» | ВИПУСК №136)

Держаукціони небаченої щедрості. Хто стоїть за зламом «СЕТАМ»

Одне з постмайданних нововведень Міністерства юстиції: з 2014 року усе арештоване державою майно продається через один публічний майданчик, що називається «СЕТАМ» та адмініструється державою. Кожен охочий може брати участь в онлайн-аукціонах. Утім, користувачі нарікають, що система подекуди збоїть – і лоти йдуть з молотка задешево попри наявність більш високих ставок. У кіберполіції запідозрили, що це втручання має систематичний організований характер злочинної групи. А нам стало відомо, що ниточки від неї можуть вести до... директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який і передає на продаж в систему «СЕТАМ» конфісковане майно. Розслідування Олександра Чорновалова.

Перебудова Лаври: реакція

Розслідування програми «Схеми» про нові будівництва та знищення пам’яток архітектури, які відбулися упродовж останніх шести років на території об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської Лаври, викликало значний суспільний резонанс. Ми наочно показали, як на території Києво-Печерського заповідника представники монастиря, що користується частиною території, перебудовують та знищують пам’ятки архітектури. Та як керівництво заповідника вчиняє із тими працівниками, які намагалися зупинити будівельне свавілля.

Що відбувалося після публікації нашого розслідування – розкаже Максим Савчук.

Міжнародний антикорупційний суд: утопічна концепція чи реальна перспектива?

Антикорупційна реформа, створення нових інституцій хоч трохи і покращили позиції України у всесвітньому рейтингу сприйняття корупції, але через брак дієвої судової системи та фактичну безкарність корупціонерів ми все ще залишаємось позаду цивілізованого світу. Як це змінити?

Проблемами таких корумпованих країн, як наша, переймаються і закордоном. Часом нам випадає змога поговорити з людьми, які мають ідеї, як допомогти Україні.

На Міжнародній антикорупційній конференції ми записали розмову із федеральним суддею США Марком Вулфом. Він – автор ідеї про створення Міжнароднодного антикорупційного суду. Чи має шанс на життя його ініціатива та як це допоможе Україні – дивіться далі.