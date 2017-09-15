Чартер на трьох || («СХЕМИ» | ВИПУСК №142)

Чартер на трьох

Мер Києва літає приватним літаком разом із власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово забудовують Київ, в тому числі з численними порушеннями будівельних норм та здорового глузду. У спірних забудовах він неодноразово ставав на їхній бік. Чи не потрапив він під їхній вплив? І який із цього має зиск? Розслідування Михайла Ткача та Максима Савчука.



Закулісся політики: Таємний фуршет у лісі

Українські політики люблять темряву, адже для них вона – сприятливе середовище.Саме увечері 7 вересня і була організована непублічна зустріч президента Порошенка з депутатами його парламенстької фракції у державній резиденції «Залісся». На неї завітав навіть генпрокурор Юрій Луценко. Сергія Андрушко та Максим Савчук з’ясовували, чому президент організовує неформальні зустрічі своєї партії у місці, яке давно мало бути національним парком, і що на такій вечірці робив керівник ГПУ