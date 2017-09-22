Весілля по-генпрокурорськи («СХЕМИ» | ВИПУСК №143)

Присвоєння, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем – ця стаття Кримінального кодексу добре знайома Юрію Луценку не лише тому, що він наразі обіймає посаду генерального прокурора України. А й тому, що саме з таким формулюванням у 2010 році він потрапив за ґрати, де зрештою провів два роки та три місяці. Його тоді звинуватили у розтраті бюджетних грошей на святкування Дня міліції, яку він очолював при Ющенку, та незаконному нарахуванні пенсії й виділення квартири своєму водієві. Правда, це трапилось за президентства Януковича, коли Луценко перебував в опозиції, і тоді багато говорили про політичну мотивованість справи. Але чи став з того часу Юрій Луценко, який після Революції знову прийшов до влади, обережніше ставитися до бюджетних благ, які його оточують тепер вже на посаді генерального прокурора?
Святкування весілля сина Юрія Луценка 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом перетворилось на місце скупчення адміністративного ресурсу. А спроби знімальної групи програми «Схеми» зафіксувати це для оприлюденння суспільно важливої інформації закінчились силовим нападом на журналіста та оператора «Схем» співробітниками Управління державної охорони, які охороняли цей захід. Весілля по-генпрокурорськи. Спеціальне розслідування Михайла Ткача.
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