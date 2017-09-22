Весілля по-генпрокурорськи («СХЕМИ» | ВИПУСК №143)

Присвоєння, розтрата та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем – ця стаття Кримінального кодексу добре знайома Юрію Луценку не лише тому, що він наразі обіймає посаду генерального прокурора України. А й тому, що саме з таким формулюванням у 2010 році він потрапив за ґрати, де зрештою провів два роки та три місяці. Його тоді звинуватили у розтраті бюджетних грошей на святкування Дня міліції, яку він очолював при Ющенку, та незаконному нарахуванні пенсії й виділення квартири своєму водієві. Правда, це трапилось за президентства Януковича, коли Луценко перебував в опозиції, і тоді багато говорили про політичну мотивованість справи. Але чи став з того часу Юрій Луценко, який після Революції знову прийшов до влади, обережніше ставитися до бюджетних благ, які його оточують тепер вже на посаді генерального прокурора?

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Святкування весілля сина Юрія Луценка 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом перетворилось на місце скупчення адміністративного ресурсу. А спроби знімальної групи програми «Схеми» зафіксувати це для оприлюденння суспільно важливої інформації закінчились силовим нападом на журналіста та оператора «Схем» співробітниками Управління державної охорони, які охороняли цей захід. Весілля по-генпрокурорськи. Спеціальне розслідування Михайла Ткача.