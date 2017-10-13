Легенда судді Артура Ємельянова («СХЕМИ» | ВИПУСК №146)

Суддя Артур Ємельянов. Блискавично піднявшись кар’єрними сходами за часів Януковича від заступника голови місцевого Донецького госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України, він і досі чинить правосуддя. Попри те, що фігурував не лише у низці журналістських розслідувань про масштабне рейдерство та корупцію, а й у кримінальному провадженні прокуратури, в рамках якого навіть дістав підозру за незаконне втручання в діяльність судових органів.

Нині суддя Ємельянов регулярно їздить до своєї колишньої дружини Світлани у Відень (Австрія), де вона тепер мешкає з дітьми. Випадково зустрівши його під час одного з таких польотів у літаку, журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») вирішили ретельніше придивитись до статків Світлани Ємельянової. І в ході розслідування виявили широку географію її елітного майна по всьому світу: готелі в Австрії та Німеччині, апартаменти в Еміратах, вілла в Анталії. Звідки у Світлани Ємельянової, яка протягом 20 років перебувала у шлюбі з ним, гроші на все це майно? І чи не фіктивним було їхнє розлучення у 2014 році, яке дало формальні підстави судді Ємельянову не зазначати у публічній декларації всю елітну нерухомість, оформлену на тепер уже колишню дружину?