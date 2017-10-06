У пошуках втраченого мистецтва. Чому зникають шедеври з музеїв і владних кабінетів? («СХЕМИ» | ВИПУСК №145)

Витвори мистецтва українців, що мають передаватись із покоління в покоління, – це спільний скарб нації, і саме на державу покладені функції з його збереження. Ми ретельно придивились, як ці функції виконуються. Досі залишається звичною практикою передача картин з музеїв до закритих кабінетів урядовців на тимчасове експонування. Більше того, деякі мистецькі роботи не тільки залишаються недосяжними для споглядання простими українцями, а й часом… просто губляться. Загадково зникають і з-під носа чиновників, і з самих музеїв. Часом дослідити, де вони, не під силу навіть правоохоронцям. Це означає, що масштаб викрадених або загублених культурних цінностей України сьогодні навіть неможливо оцінити. Історія про картинне шахрайство від Сергія Андрушка – у спецрепортажі «У пошуках втраченого мистецтва».