«Рюкзаки Авакова»: від розслідування «Схем» до офіційної підозри (спецрепортаж)

У лютому 2016 року редакція програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») звернула увагу на цікаві кадри, що потрапили в мережу, – відео з кабінету в Міністерстві внутрішніх справ, на якому обговорювалась закупівля рюкзаків для Нацгвардії в обхід законної процедури тендеру. У цьому відеодоказі корупційної змови був замішаний і син міністра. Тоді журналісти надали історії розголосу, проаналізувавши діалоги на відео й зіставивши їх із реальною закупівлею рюкзаків за бюджетні гроші, що справді відбулась у той час. Через місяць новостворені правоохоронні органи НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали своє офіційне розслідування. Але тільки тепер фігурантам відео оголошена підозра.

Перші звістки про активні слідчі дії прийшли з Харкова. 31 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП провели кілька обшуків «за місцем проживання ймовірних фігурантів» справи щодо можливої розтрати державних коштів при закупівлі Міністерством внутрішніх справ України рюкзаків для Нацгвардії, яке, за даними правоохоронців, завдало збитків державі на більш ніж 14 мільйонів гривень.

Детективи навідались до будинку на одній із центральних вулиць міста – Мироносицькій. У ньому, згідно з витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно, чотирикімнатною квартирою володіє син очільника МВС Олександр Аваков.

​Паралельно з початком обшуків харківська поліція заявила: у будинку на Мироносицькій нібито закладено вибухівку. Відтак правоохоронці швидко оточили його по периметру й почепили стрічку. Сюди ж під’їхав реанімобіль і машина МНС. Присутні на місці журналісти помітили тут і молодих людей без розпізнавальних знаків, які не бажали представлятись і ховались від камер.

У раді громадського контролю при НАБУ дії поліції розцінили як перешкоджання роботі антикорупційного бюро.

«Справді заміноване приміщення чи це зробили для того, щоб заблокувати детективів НАБУ? Найімовірніше, для того, аби перешкоджати роботі НАБУ», – заявив Володимир Рисенко, член цієї ради при НАБУ.

У самому ж харківському управлінні НАБУ можливе блокування роботи детективів та прокурорів вирішили не коментувати, обмежившись лише коротким звітом про проведені слідчі дії.

«Під час проведення обшуків були отримані докази й затримані особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вилучені речі, які мають істотне значення для встановлення істини», – заявив його директор Юрій Кравченко.

Затримання сина Авакова і реакція МВС

Тим часом у Києві журналісти «Схем» отримують підтвердження від джерел: НАБУ і САП не лише проводить обшуки, а й уже затримали трьох підозрюваних.Ними виявились син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, тепер уже колишній заступник міністра Сергій Чеботар та представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків Володимир Литвин).

У другій половині того дня фігурантів так званої справи «рюкзаків Авакова» доправили до київського офісу НАБУ для оголошення підозри.

Біля будівлі знімальна група «Схем» зафіксувала два мінібуси з номерами, схожими на номери Нацгвардії МВС, та щойно доправленого сюди Олександра Авакова, який, попри затримання й оточення спецназу НАБУ, схоже, перебував у гарному настрої.

Тоді ж з'являється і перша публічна реакція МВС. У відомстві назвали «дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими». Сам міністр Аваков на той момент ще відмовчувався.

А що ж відбувалось у стінах міністерства? Упродовж усього дня туди навідувались найближчі соратники й однопартійці міністра.

Знімальна група програми поїхала до МВС. Того ж дня журналісти помітили, як до правоохоронного відомства на «Мерседесі» приїхав депутат від «Народного фронту», а також фігурант одного з проваджень НАБУ Денис Дзензерський.

Пізніше з території МВС виїхав інший «Мерседес», яким користується депутат від народного фронту Сергій Пашинський.

Згодом відомство залишили автівки, якими користується депутат і бізнес-партнер родини міністра внутрішніх справ Ігор Котвіцький.

Чоловіка, схожого на нього, можна побачити і на відеозаписі з прихованої камери в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у відомстві за державні закупівлі. Зокрема, ця людина дарує пляшку чоловікові, схожому на Чеботаря.

І він же залишається у кабінеті під час зустрічі чоловіка, схожого на сина Авакова Олександра, з чоловіком, схожим на заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря. На якій вони домовляються про отримання бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

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Закупівля рюкзаків: історія одного відеозапису

Хто ж установив камери для прихованого відеоспостереження у кабінеті заступника Авакова? Це зробили правоохоронці зі Служби безпеки України наприкінці 2014 року, про що свідчить одна з ухвал у судовому реєстрі.

Тоді слідчі військової прокуратури шукали, хто ж оприлюднив записи в інтернеті, адже це, мовляв, секретні матеріали їхнього розслідування іншого епізоду – розкрадання піску, який перебував на балансі МВС.

«… вказані записи зроблені Головним управлінням з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України під час здійснення контррозвідувальної діяльності… та в подальшому були легалізовані й долучені до кримінального провадження», – йшлося в судовій ухвалі.

Ба більше, за цією справою про розкрадання піску вже навіть був оголошений вирок одному з чоловіків, зафіксованих на відео з кабінету Чеботаря. Василя Петрівського – голову державного підприємства «Спецсервіс», що входить до структури МВС, – у травні 2017 року засудили на 4 роки позбавлення волі умовно. Самого Чеботаря військова прокуратура на чолі з Анатолієм Матіосом у цій справі чіпати не стала.

А ось епізод про закупівлю рюкзаків у 2015 році військова прокуратура виділила в окреме провадження. І фактично заморозила – активних слідчих дій у справі не проводилось.«На даний час нікому про підозру не повідомлялося. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України, міністр внутрішніх справ України та його син на цей час у провадженні не допитувалися»,– повідомляли в прокуратурі:

Але події лютого 2016 року змінили стан справ: фрагмент відео з кабінету Чеботаря, що стосувався постачання рюкзаків сином міністра, потрапив до інтернету, і на нього звернули увагу журналісти програми «Схеми».

Із зафіксованої на відео розмови стало зрозуміло, що людина, схожа на сина Авакова, хоче поставити велику партію рюкзаків до МВС, і навіть просить передоплату.

Діалог на відео датований груднем 2014 року, а вже в лютому 2015-го МВС справді закупило рюкзаки на 16,5 мільйонів гривень.

Основний підряд, згідно з «Вісником держзакупівель», отримала фірма «Дніпровенд», телефон якої виявився номером товариша Олександра Авакова та його друга по соцмережі Facebook Володимира Литвина.

Публікація розслідування журналістів викликала резонанс: уже через місяць «справу рюкзаків Авакова» у військової прокуратури за підслідністю витребувало Національне антикорупційне бюро.

Минуло півтора року. У результаті свого розслідування детективи та прокурори САП зрештою у жовтні 2017-го затримують фігурантів справи.



«То був фейк» – Чеботар про скандальни запис

Увечері 31 жовтня біля будівлі НАБУ знімальна група «Схем» зафіксувала два мікроавтобуси.

Їх пізніше помітили вже на території Міської клінічної лікарні №4. Сюди привезли Олександра Авакова.

Медичне обстеження – звична процедура, яку підозрюваний має пройти, перш ніж його доправлять до ізолятора тимчасового тримання, де він чекатиме на засідання суду для обрання запобіжного заходу.

Журналісти програми «Схеми» виявилися єдиними, кому вдалося потрапити до цієї установи й коротко поспілкуватися із Аваковим-молодшим. За його словами, процесуальні дії НАБУ пов’язані з «абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, в якій немає юридичної логіки».

Свій гарний настрій біля НАБУ пояснив коротко: «Знаєте, як каже мій батько? Залишайтеся оптимістом. Всього хорошого!»

У цій же лікарні того дня обстежили і другого фігуранта справи – колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. На прохання «Схем» прокоментувати відео з кабінету, він відповів: «То був фейк».

Після обстеження фігурантів справи відвезли до ізолятора тимчасового тримання Нацполіції, де вони провели ніч в очікуванні засідання суду.

У той же час із Міністерства внутрішніх справ, де перебував Арсен Аваков, роз’їжджаються останні візитери: через парадні ворота виїхав автомобіль, яким користується екс-прем’єр-міністр і лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

За ним МВС залишив і товариш Яценюка, депутат від «Народного фронту» Андрій Іванчук.

Зрештою, публічну заяву робить і Арсен Аваков. Своє ставлення до затримання сина публікує в Facebook.

Підтримали словом міністра і його соратники. Депутат Микола Княжицький у своєму блозі охрестив Петра Порошенка «президентом на двох стільцях», який, мовляв, здійснює вплив на антикорупційні органи з метою зменшити політичну вагу «Народного фронту» на майбутніх виборах.

Сам президент під час усіх цих гучних подій перебував з офіційним візитом у Саудівській Аравії і не коментував резонансну справу.

А от керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький запевнив, що політичного підтексту розслідування не має.

«Якщо обертатися і постійно дивитися на ті чи інші політичні сили і вислуховувати про те, як хтось розхитує країну чи хтось комусь заважає... Для мене був єдиний аргумент – це доказова база, достатня для оголошення підозри і достатня для направлення справ до суду», – зазначив він.

Опівнічні гості МВС

1 листопада Солом’янський районний суд Києва розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу Авакову-молодшому.

На засіданні крім сторін обвинувачення та захисту зібралась численна група підтримки: чоловіки у камуфляжі, радник міністра МВС Зорян Шкіряк, депутати Антон Геращенко, Євген Дейдей, Ірина Єфремова.

Також тут був присутній і депутат Денис Дзендзерський. Той самий, автомобіль якого «Схеми» помітили у день затримання фігурантів справи біля будівлі МВС. Під час засідання він зайняв «почесне» місце біля судді.

Поки тривало засідання, знімальна група «Схем» продовжила спостерігати за візитерами МВС. Вдалося зафіксували, як через бокові ворота Міністерства внутрішніх справ знову заїхав автомобіль, яким користується Ігор Котвіцький.

Після 21-ї години суд зрештою ухвалює рішення відпустити підозрюваного Олександра Авакова на час слідства під особисте зобов’язання здати паспорти й надягнути електронний браслет. Так само під особисте зобов'язання суд відпускає і другого фігуранта справи – Сергія Чеботаря.

Одразу по закінченні судового засідання, о десятій вечора, автомобіль, яким користується син Авакова Олександр, заїхав у бокові ворота МВС.

Опів на другу ночі сюди ж заїхали автомобілі, якими користується народний депутат від «Народного фронту» Денис Дзензерський.

​Ця автівка залишила відомство вже опів на третю ночі, як і автомобіль, яким користується син міністра внутрішніх справ.

Що буде далі? Слідчі дії, допити, ознайомлення сторін зі справою до остаточної передачі до суду. Підозрювані на цей час перебуватимуть на свободі.Редакція програми «Схеми» ретельно стежитиме за перебігом резонансного розслідування.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: