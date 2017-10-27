Чи підуть в бюджет 100 мільйонів застави Насірова («СХЕМИ» | ВИПУСК №148)

Стеження за «Схемами»

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через стеження невідомими людьми за журналістом нашої програми Олександром Чорноваловим. Зовнішнє спостереження за собою журналіст вперше помітив у середині жовтня, коли повертався ввечері з роботи додому.

​Битва за «Парковий»

КВЦ «Парковий» – конгресно-виставковий центр разом із вертолітним майданчиком у серці Києва. Цей об’єкт був зведений найближчим оточенням Віктора Януковича – дані про його фінансування та будівництво були знайдені у резиденції «Межигір’я». Нещодавно цю будівлю захопили українські праворадикали з вимогою забрати об’єкт у людей Януковича на користь держави. Але президент Порошенко поспішив запевнити, що вертолітний

майданчик вже у державній власності. Ми вирішили перевірити, що саме мав на увазі президент. Адже насправді цей об’єкт у центрі Києва досі належить приватній фірмі, а не державі. Так само ця приватна структура і досі щомісяця справно бере гроші з орендарів приміщення та за проведення різних виставкових і розважальних заходів. Чому президент поспішив прозвітувати про те, чого немає? І кому насправді належить вертолітний майданчик у центрі Києва? Розслідування Катерини Каплюк.

Роман із паспортами

Уже в листопаді суд має перейти до слухання по суті гучної справи НАБУ та антикорупційної прокуратури щодо відстороненого головного податківця країни Романа Насірова. Ця історія запам’яталась українцям не лише через кадри з відомчої лікарні «Феофанія», де Насіров переховувався від вручення йому повідомлення про підозру. А й, наприклад, рекордним розміром застави, яку внесли його родичі, щоб на час слідства Насіров перебував на волі, а не в СІЗО. 100 мільйонів гривень мали слугувати гарантією, що підозрюваний виконає усі взяті на себе обов’язки – зокрема, здасть усі паспорти, за якими можна виїжджати за кордон. Утім, із трьох таких документів Насіров, схоже, здав лише один. Чи значить це, що тепер є всі шанси суттєво поповнити бюджет України, направивши туди гарантійні 100 мільйонів гривень Насірова? І чому цьому так опирається антикорупційний прокурор Назар Холодницький? З’ясовувала Валерія Єгошина.