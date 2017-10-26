Нацполіція відкрила провадження за фактом стеження за журналістом «Схем»

За фактом стеження за журналістом програми розслідувань «Схеми» Олександром Чорноваловим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 182 КК України (незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди). Про це свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування проводить Дарницьке управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві.

20 жовтня редакція програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») повідомила про те, що за Олександром Чорноваловим здійснюється зовнішнє спостереження.

Останнім часом журналіст щонайменше тричі помічав за собою спостереження. Після чого написав заяву у поліцію.

Олександр Чорновалов працює у програмі розслідувань «Схеми» від моменту її створення у 2014 році. За цей час опублікував низку резонансних матеріалів, що викривають високопосадову корупцію. https://www.radiosvoboda.org/author/94576.html За декілька днів до того, як журналіст помітив стеження, він у співавторстві з автором і ведучою програми «Схеми» Наталкою Седлецькою опублікував розслідування про суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, а саме про низку елітної нерухомості по всьому світу, оформлену на колишню дружину судді.

Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РВЄ/РС) Том Кент засудив стеження за журналістом програми розслідувань «Схеми» Олександром Чорноваловим.

«Ці дії проти Чорновалова є частиною систематичних погроз і переслідування, спрямованих на наших журналістів-розслідувачів в Україні. Ми засуджуємо такі залякування, які порушують міжнародні зобов’язання України щодо дотримання свободи засобів масової інформації та загрожують нашим журналістам», – сказав він.

У корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода стурбовані стеженням за журналістом Олександром Чорноваловим і закликають всіх відповідальних в Україні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки Чорновалова і його сім’ї.