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26 Жовтень 2017, Київ 14:01
Новини | Свобода слова

Нацполіція відкрила провадження за фактом стеження за журналістом «Схем»

Журналіст програми розслідувань «Схеми» Олександр Чорновалов

За фактом стеження за журналістом програми розслідувань «Схеми» Олександром Чорноваловим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 182 КК України (незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди). Про це свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування проводить Дарницьке управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві.

20 жовтня редакція програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») повідомила про те, що за Олександром Чорноваловим здійснюється зовнішнє спостереження.

Невідомі, які стежили за журналістом у метро. Фото, зроблене Олександром Чорноваловим, станція метро «Печерська», Київ, 17 жовтня 2017 року
Невідомі, які стежили за журналістом у метро. Фото, зроблене Олександром Чорноваловим, станція метро «Печерська», Київ, 17 жовтня 2017 року

Останнім часом журналіст щонайменше тричі помічав за собою спостереження. Після чого написав заяву у поліцію.

Олександр Чорновалов працює у програмі розслідувань «Схеми» від моменту її створення у 2014 році. За цей час опублікував низку резонансних матеріалів, що викривають високопосадову корупцію. https://www.radiosvoboda.org/author/94576.html За декілька днів до того, як журналіст помітив стеження, він у співавторстві з автором і ведучою програми «Схеми» Наталкою Седлецькою опублікував розслідування про суддю Вищого господарського суду України Артура Ємельянова, а саме про низку елітної нерухомості по всьому світу, оформлену на колишню дружину судді.

Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РВЄ/РС) Том Кент засудив стеження за журналістом програми розслідувань «Схеми» Олександром Чорноваловим.

«Ці дії проти Чорновалова є частиною систематичних погроз і переслідування, спрямованих на наших журналістів-розслідувачів в Україні. Ми засуджуємо такі залякування, які порушують міжнародні зобов’язання України щодо дотримання свободи засобів масової інформації та загрожують нашим журналістам», – сказав він.

У корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода стурбовані стеженням за журналістом Олександром Чорноваловим і закликають всіх відповідальних в Україні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки Чорновалова і його сім’ї.

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