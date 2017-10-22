Президент Радіо Свобода засуджує стеження за журналістом програми розслідувань «Схеми»

Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (РСЕ/РС) Том Кент засуджує стеження за журналістом програми розслідувань «Схеми» Олександром Чорноваловим.

«Ці дії проти Чорновалова є частиною систематичних погроз і переслідування, спрямованих на наших журналістів-розслідувачів в Україні. Ми засуджуємо такі залякування, які порушують міжнародні зобов’язання України щодо дотримання свободи засобів масової інформації та загрожують нашим журналістам», – сказав він.

У корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода стурбовані стеженням за журналістом Олександром Чорноваловим і закликають всіх відповідальних в Україні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки Чорновалова і його сім’ї.

На даний момент немає ніяких доказів зв’язку між розслідуванням «Схем» і стеженням за Чорноволовим.



Спостереження почалося через п’ять днів після оприлюднення останнього розслідування «Схем» щодо ймовірних невідповідностей у декларації судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова – про низку елітної нерухомості по всьому світу, оформлену на колишню дружину судді. На даний момент немає ніяких доказів зв’язку між розслідуванням «Схем» і стеженням за Чорноволовим.

Журналіст щонайменше тричі помічав за собою спостереження. Чороновалов написав заяву в поліцію.