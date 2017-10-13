Регулярні відвідини суддею Вищого господарського суду України Артуром Ємельяновим столиці Австрії Відня, де мешкає його екс-дружина з дітьми, може свідчити про фіктивне розірвання шлюбу з метою приховування елітного майна за кордоном. Як йдеться у розслідуванні програми «​Схеми»​ (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), колишнє подружжя продовжує разом відпочивати, має спільний побут, а численна елітна нерухомість у різних куточках світу, придбана у шлюбі, але оформлена на Світлану Ємельянову, таким чином може приховуватись від декларування.

​Журналістам вдалось отримати інформацію про факти багаторазового спільного відпочинку Артура та Світлани Ємельянових вже після розірвання шлюбу. Так, 25 грудня 2014 року, через місяць після розлучення, вони вилетіли із аеропорту «Бориспіль» на новорічний відпочинок до Відня – із заїздом до Берліна та Амстердама. Їхній виліт з України та повернення одним рейсом зафіксований у базі даних про перетин кордону.

​«Схеми» виявили ще декілька спільних перельотів колишнього подружжя протягом 2015-2016 років. Зокрема, два роки тому пара також разом літала до Женеви у Швейцарію на святкування дня народження Артура. Ще через кілька місяців – на відпочинок до Стамбула, звідки Ємельянови повернулися до Києва одним рейсом. А влітку 2016-го розлучені Артур та Світлана літали одним рейсом до турецької Анталії. Про це також свідчать дані про перетин кордону.



Як вдалося з’ясувати «Схемам» Світлана Ємельянова володіє елітною нерухомістю за кордоном. Йдеться про віллу в Анталії та апартаменти у Дубаї, два готелі у Відні, а також німецьку фірма, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні.

У жовтні 2017 року журналісти програми «Схеми» зустріли Артура Ємельянова у Відні біля будинку, в якому, за офіційними документами, апартаменти винаймає Світлана. Однак суддя спілкуватися із журналістами не захотів, лише коротко відповів, що приїхав на весілля сина, яке дійсно відсвяткували наступного дня у старовинному австрійському палаці Тальгайм. Суддя Ємельянов пообіцяв відреагувати на запит «Схем» після повернення з відпустки і порадив звернутися також до Світлани. Однак його офіційно екс-дружина на момент публікації матеріалу журналістам так і не відповіла.

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов є фігурантом кримінального провадження щодо незаконного втручання в діяльність судових органів. Однак досі розгляд справи по суті до суду не дійшов. Водночас начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив «Схемам», що провадження щодо Ємельянова готується до завершення. Зараз, за його словами, формуються докази.