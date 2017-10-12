Легенда судді Артура Ємельянова (розслідування)

Суддя Артур Ємельянов за часів президента Віктора Януковича блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Попри те, що він фігурував не лише в низці журналістських розслідувань про масштабне рейдерство та корупцію, а й у кримінальному провадженні прокуратури щодо незаконного втручання в діяльність судових органів, Ємельянов і досі чинить правосуддя.

Нині суддя регулярно їздить до своєї колишньої дружини Світлани у Відень, де вона мешкає з дітьми. Випадково зустрівши цього суддю під час одного з таких польотів, журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») вирішили ретельніше придивитись до статків його колишньої дружини Світлани Ємельянової і виявили широку географію її елітного майна по всьому світу: готелі в Австрії та Німеччині, апартаменти в Еміратах, вілла в Анталії. Звідки ж у неї гроші на все це майно? І чи не було фіктивним у 2014 році розлучення, яке дало формальні підстави судді Ємельянову не зазначати у публічній декларації всю елітну нерухомість, оформлену на тепер уже колишню дружину?

Нині Артур Ємельянов – суддя Вищого господарського суду України. Хоча на початку 2017 року Вища рада правосуддя відсторонила його від суддівства «через притягнення до кримінальної відповідальності». Тимчасово, всього на 3 місяці.

Генеральна прокуратура України підозрює його у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. За словами начальника Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, провадження щодо Ємельянова готується до завершення: «Формуються матеріали, формуються докази. Єдине, що строки не назву точні, тому що це буде впливом на слідчого і на прокурора. Вони визначають. Але думаю, що справа вже на фінішній прямій».

Суддя Ємельянов також є фігурантом багатьох журналістських розслідувань про рейдерство та корупцію. У Громадській раді доброчесності (ГРД) наголошують: він є «обличчям судової системи часів Януковича».

Саме за його президентства кар’єра судді стрімко пішла вгору: його перевели із заступника голови Господарського суду Донецької області на посаду заступника голови Вищого господарського суду України. До Києва.

Про те, як працювала побудована Ємельяновим система, розповідає координатор Громадської ради доброчесності Віталій Титич: «Це так званий «донецький паровозик», коли Ємельянов чи переговорники приймали замовлення від клієнтів на остаточне рішення суду і гарантували швидке й безболісне проходження від першої до останньої інстанції».

Тож нині, перебуваючи під слідством, він продовжує слухати справи й ухвалювати рішення іменем України у Вищому господарському суді – суді, який ставить фінальну крапку у всіх суперечках навколо майна та бізнесу.

Якщо суддя Ємельянов стоїть за численними замовними суддівськими рішеннями, задля забезпечення яких він, згідно з даними ГПУ, втручався в роботу судових органів, то яку персональну вигоду з цього мав?

Елітне майно родини Ємельянових

У червні 2017 року автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька під час поїздки на редакторську конференцію випадково зафіксувала Артура Ємельянова в аеропорту Відня на рейсі з Києва.

Тоді вдалося з’ясувати, що він через засекречене рішення суду домігся скасування заборони виїзду за межі України і вилетів до австрійської столиці. Чому судді Ємельянову так важливо було поїхати туди?

У пошуках відповіді на це запитання журналісти програми «Схеми» вирушили до столиці Австрії і потягнули за ниточку, яка привела до широкої географії елітного майна. І цією ниточкою стала тепер уже офіційно колишня дружина Ємельянова Світлана, мати трьох його дітей.

До 2014 року включно Світлана Ємельянова була депутатом міськради Донецька від Партії регіонів. Із Артуром вони розлучились восени 2014 року, після Революції гідності, вже коли суддею зацікавились правоохоронці. Відтоді Ємельянов формально не повинен декларувати усе майно, яке на неї оформлене. І саме від того часу суддя «різко збіднів»: з його декларації зникли згадки про 11 квартир, кілька будинків і земельних ділянок, а з транспорту лишився лише мопед.

Однак це далеко не повний перелік майна суддівської родини, походження грошей на яке Ємельянову тепер не потрібно пояснювати.

Від 2011 року, коли у Ємельянова розпочалася стрімка кар'єра судді, його дружина вже мала невеликий бізнес у Донецьку – скуповувала елітну нерухомість в Україні та за кордоном. Продовжила вона це робити і після розлучення.

Та чи справжнім було і є це розлучення? Чи, можливо, просто стало способом приховати численні статки незрозумілого походження?

Австрія

У жовтні 2017 року знімальна група програми вирушила до Відня. За один квартал від драматичного театру «Бурґтеатр» – вулиця Герренґассе, назва якої перекладається як «провулок шляхти». Це одна з найдорожчих адрес Відня.

Саме тут, в одному зі старовинних відреставрованих будинків, і мешкає родина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Оренда цього помешкання, згідно з договором, доступ до якого отримали журналісти, укладена на 3 роки і сумарно коштуватиме суддівській родині понад 160 тисяч євро.

Чотиризірковий віденський готель Prinz Eugen. Він розташований просто навпроти головного залізничного вокзалу столиці Австрії Hauptbahnhof. І це один із двох готелів, яким співволодіє Світлана Ємельянова.

Згідно з офіційними даними земельного реєстру, готель та земля під ним оформлені на австрійську фірму AHL REAL PEU GmbH, яка придбала цю нерухомість у 2012 році. Майно оцінене у 4,5 мільйона євро.

Що ж це за фірма? Її заснували троє українців родом із Донеччини: 1 відсоток у ній належить Дмитрові Мурахверу, ще 84 відсотки (через іншу фірму) – у його брата Павла Маліка, а решта 15 відсотків – у Світлани Ємельянової. В українських ЗМІ ці три прізвища часто фігурують разом і згадуються в контексті рейдерських захоплень того чи іншого бізнесу за допомогою суддівських рішень. Виходить, їх також об’єднує і бізнес в Австрії?

Друга австрійська фірма з такою ж самою структурою власності називається AHL REAL KAV GmbH. Вона від 2012 року володіє іншим готелем у Відні Kavalier, який разом із землею так само оцінили у 4,5 мільйони євро. Він розташований поблизу літньої резиденції імператорської династії Габсбургів – палацу Шенбрунн. І ним офіційно, згідно з документами, також співволодіє Світлана Ємельянова.

І Prinz Eugen, і Kavalier належать до мережі готельного оператора Private Hotels, до офісу якого і вирушили «Схеми», щоб поспілкуватись зі Світланою Ємельяновою. Там знімальній групі повідомили, що її немає, і запропонували залишити контакти, аби передати Світлані. Окремо всі свої запитання журналісти надіслали на пошту Ємельянової. На момент виходу в ефір та публікації матеріалу на зв’язок вона так і не вийшла.

До складу акціонерів обох фірм, які володіють віденськими готелями Prinz Eugen і Kavalier, офіційно колишня дружина судді увійшла в квітні 2014 року. Тоді вона ще була офіційно одружена з Ємельяновим. Тож якби не розлучення через півроку, йому б довелося показати віденський готельний бізнес дружини в наступній річній декларації. Що б змусило відповідати на запитання, звідки у неї на гроші на це майно.

Туреччина

Будинок в Анталії у комплексі Seashell Belek Elite Villas на березі Середземного моря Світлана Ємельянова придбала у 2011 році.

Інвестиція в турецьку нерухомість у курортному регіоні Белек склала 350 тисяч турецьких лір, або на той час понад 250 тисяч доларів США. Про це свідчать реєстраційні документи на віллу, які «Схемам» вдалось отримати.

Власних статків Світлани Ємельянової навряд чи вистачило б на будинок в Анталії. Того року, згідно з даними з податкової, вона офіційно отримала доходів всього 40 тисяч гривень. Та й за десять років до цього у сумі заробила втричі менше від вартості турецької вілли – близько 650 тисяч гривень.



Із подальшим кар’єрним злетом судді Ємельянова його дружина продовжувала скуповувати елітне майно за кордоном. Так, влітку 2013 року, коли Артур уже працював заступником голови Вищого господарського суду, Світлана придбала нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Об’єднані Арабські Емірати

Дубай. Знаменитий штучний острів Пальма Джумейра. Північне крило комплексу Palm Jumeirah з панорамним видом на Аравійське море та місто.

Саме тут у серпні 2013 року апартаменти площею 120 квадратних метрів перейшли у власність українки Світлани Ємельянової, про що свідчить витяг із земельного реєстру цього емірату.

Із нього ж можна дізнатися і вартість покупки – 1 мільйон 300 тисяч дирхамів, або на той час понад 350 тисяч доларів США. Але й це ще не все.

Німеччина

Після офіційного розлучення з суддею Світлана увійшла до складу акціонерів компанії, що управляє мережею готелів у німецькому місті Франкфурті-на-Майні.

Як свідчить офіційний німецький реєстр юридичних осіб, у лютому 2016 року Світлана Ємельянова придбала 50 відсотків акцій німецької фірми AVIAWEB GmbH.

Ця німецька фірм управляє трьома франкфуртськими готелями мережі FAIR HOTEL: Fair Hote Villa Diana, Fair Hotel an der Messe, Fair Hotel Europaallee.

Вілла в Анталії, апартаменти в Дубаї, мережа готелів у Відні та Франкфурті – це лише те майно та бізнес за кордоном, яке журналістам програми «Схеми» вдалось відшукати в ході розслідування. І про яке українці не повинні були дізнатися, адже суддя в 2014 році розлучився і більше не декларував майно, оформлене на Світлану Ємельянову.

«У 2014 році я розлучився з дружиною. Після цього, відповідно до вимог оформлення декларації, я повинен був вказувати тільки те майно, яке належить мені та тим членам сім’ї, які зі мною проживають чи перебувають у родинних стосунках», – пояснював раніше у коментарі «Схемам» Артур Ємельянов.

Більшість знайденого журналістами майна Світлани Ємельянової було придбане до 2014 року включно. Поки вона перебувала в офіційному шлюбі з українським суддею. Звідки гроші на майно? Адже дані податкової, які програма «Схеми» отримала від своїх джерел, свідчать: за весь період протягом 2001–2014 років вона офіційно отримала доходу трохи більше ніж 3 мільйони гривень.

Тож підозри журналістів про фіктивність розірвання шлюбу посилились. «Схеми» почали шукати факти, які б свідчили про те, що Світлана та Артур Ємельянови продовжують вести спільний побут. І знайшли.

Розлучення як ширма?

25 грудня 2014 року, через місяць після розлучення, Артур та Світлана Ємельянови літали із аеропорту «Бориспіль» на новорічний відпочинок до Відня. Виліт одним рейсом зафіксований у базі даних про перетин кордону, що підтвердили власні джерела програми.

Ба більше, журналістам вдалося дістати увесь план тієї подорожі: з Відня суддівська родина вирушила на авто до Берліна, де зупинилась у знаменитому 5-зірковому готелі Adlon Kempinski. Саме там вони зустріли новий 2015 рік, потім вирушили ще на кілька днів до Амстердама, повернулись до Відня і вже звідти 11 січня вилетіли назад до Києва. На підтвердження того, що цей план справді був втілений в життя, говорить та ж сама позначка у базі перетину кордону: Артур та Світлана Ємельянови справді прилетіли в цей день одним рейсом.

Усвідомлюючи, що одна спільна поїздка через місяць після розлучення може бути недостатнім доказом його фіктивності, журналісти проаналізували дані про всі спільні перельоти Артура та Світлани Ємельянових аж донині.

Через місяць після вищезгаданого новорічного євротурне пара разом літала до Женеви у Швейцарію на святкування дня народження Артура. Ще через кілька місяців – на відпочинок до Стамбула, звідки поверталася до Києва так само разом одним рейсом. А влітку 2016-го Артур та Світлана Ємельянови, які в очах українського суспільства вже півтора року були розлучені, вилетіли одним рейсом до турецької Анталії.

І це була б їхня приватна справа, якби не той факт, що юридичне розірвання шлюбу дозволило судді Вищого господарського суду не «світити» в декларації все майно, оформлене на дружину, а отже, уникати запитань про походження грошей на нього.

Отже, журналісти програми виявили дані про щонайменше чотири спільні закордонні поїздки на відпочинок пари вже після розлучення. Тому навіть не дуже здивувались, коли, вирушивши на зйомки до Відня, у перший же вечір зустріли під будинком, де мешкає Світлана, самого Артура.

Родина возз’єдналася?

5 жовтня 2017 року. Відень, Австрія. Вулиця Герренґассе, де в старовинному будинку за понад 50 тисяч євро на рік винаймає апартаменти офіційно колишня дружина судді. Тут знімальна група помічає білий «Рендж Ровер». За кермом – сам Артур Ємельянов.



Там же «Схеми» зустрічають суддю і наступного дня. Він не охочий до спілкування з українськими журналістами. Лише коротко відповідає, що у Відні буває часто – щотижня. «Я у дочки був. Розумієте, до дочки приїхав», – каже суддя.

І розповідає, що цей австрійський візит для нього особливий: «Завтра у мого сина весілля. Чудовий захід. Ось я приїхав на весілля до сина».

А от на запитання про бізнес дружини і звідки на нього гроші, радить звертатися безпосередньо до Світлани. І швидко прощається: «Ви знаєте, у мене сьогодні дуже мало часу. У понеділок або у вівторок я буду в Україні – тоді зможете запросто все зробити. Я готовий давати інтерв’ю. Всі питання підготуйте, я регулярно перебуваю в Києві. Зараз у мене особисте життя. Коли у вас буде можливість і в мене буде можливість, будь ласка, звертайтесь».

Як син українського судді одружувався у Відні

Суддя Ємельянов дійсно наступного дня одружував свого старшого сина Гліба. Хлопцеві 21 рік, він навчається у Швейцарії – у престижному приватному Інституті Гліон, де готують спеціалістів у галузі туризму та готельного бізнесу.

Навчання у Гліоні коштує близько 40 тисяч доларів на рік. Там син українського судді і зустрів свою майбутню дружину, росіянку Софію.

Перебуваючи у Відні, знімальна група програми з’ясувала, що місцем проведення весілля обрали палац Тальгайм за годину їзди від центру Відня.

Цей замок із розкішним садом, зведений у XVII столітті, і нині слугує готелем та місцем проведення церемоній та урочистих свят. Територія виявилася закритою, але закулісся свята відкрили самі гості, публікуючи світлини та відео у соцмережах.

Ось і сам суддя Артур Ємельянов, батько нареченого.

Розважав гостей російський співак грузинського походження Сосо Павліашвілі.

А ось батьки нареченого Артур та Світлана танцюють у парі.

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Запитання є. Чи будуть відповіді?

Ціла низка елітної нерухомості по світу. Користування автомобілями вартістю десятки тисяч доларів. Навчання дітей у дорогих закордонних вишах. Весілля сина в старовинному австрійському палаці. Звідки на все це гроші в родини українського судді? І чи справжнім було його розлучення з дружиною, на ім’я якої оформлена більша частина описаного вище майна?

Усі ці запитання, як і попросив нас суддя, редакція адресувала йому на робочу пошту й продублювала в особисті повідомлення, нагадуючи про час виходу розслідування в ефір та обіцяного інтерв’ю.

Але, отримавши чіткі запитання, Артур Ємельянов зрештою відмовився на них відповідати до запланованої дати ефіру. Більше того, погрожуючи судом, почав вимагати перенести його до того часу, коли він зможе прокоментувати наведені факти.

«Я наполягаю, щоб усі матеріали щодо мене виходили після надання мені можливості прокоментувати їх. В іншому випадку – це замовний, проплачений матеріал, а не неупереджене журналістське розслідування. З усіма юридичними наслідками, що з цього випливають», – написав він журналісту Радіо Свобода в месенджер.

«Схеми» публікують це розслідування, бо завчасно направили перелік усіх запитань судді Ємельянову і доклали максимальних зусиль, щоб він надав для ефіру свої пояснення. Однак він не використав цю можливість. Натомість, якщо суддя висловить бажання дати інтерв’ю після виходу цього розслідування, редакція обов'язково його опублікує й покаже в наступних ефірах.